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Sık sık hasta mı oluyorsunuz? 7 adımda hastalıklara karşı vücut direncini artırın

Sık sık hasta mı oluyorsunuz? Bunun nedeni bağışıklık sisteminizin zayıflaması olabilir. Vücut sağlığınızı korumak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için bağışıklık sisteminizi güçlü tutmalısınız. Peki, bağışıklık nasıl güçlenir?

Sık sık hasta mı oluyorsunuz? 7 adımda hastalıklara karşı vücut direncini artırın - 1

Hastalık döngüsünde sıkışıp kalmak en kötüsüdür! İster inatçı bir soğuk algınlığı ister güçten düşüren bir grip olsun, kendinizi iyi hissetmemek sinir bozucu ve yorucu olabilir. Peki ya bu döngüden kurtulup daha güçlü, daha sağlıklı bir siz inşa edebilseydiniz? İyi haber şu ki, bağışıklığınızı güçlendirmek karmaşık veya pahalı olmak zorunda değil. Basit alışkanlıklar büyük fark yaratabilir.

İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve hastalıkları uzak tutmak için 7 günlük alışkanlık. Bu alışkanlıkları günlük rutininize dahil ederek, sık sık hasta olduğunuz günlere veda edip daha sağlıklı, daha mutlu bir sizle tanışacaksınız.


SAĞLIK HABERLERİ

Sık sık hasta mı oluyorsunuz? 7 adımda hastalıklara karşı vücut direncini artırın - 2

DENGELİ BESLENME

Dengeli bir beslenme %55-60 karbonhidrat, %25-30 protein ve %10-15 yağdan oluşur. Yağ kısmının %90'ı PUFA (çoklu doymamış yağ asitleri) ve %10'u doymuş yağ olmalıdır. Çok yüksek glisemik indekse sahip oldukları için abur cubura hayır deyin. Düşük glisemik indekse sahip yiyecekler tüketin.


Sık sık hasta mı oluyorsunuz? 7 adımda hastalıklara karşı vücut direncini artırın - 3

MEYVE, SEBZELER VE SALATA

Mevsimlik meyve ve sebzeler günlük beslenmenin bir parçası olmalıdır, çünkü vitamin ve mineralleri yenilerler ve sağlıklı bağırsak alışkanlıkları için gerekli olan iyi lif içeriğine sahiptirler.


Sık sık hasta mı oluyorsunuz? 7 adımda hastalıklara karşı vücut direncini artırın - 4

KURU MEYVELER VE KURU ÜZÜM

Az miktarda gereklidirler ve doğal yağlar (esansiyel yağ asitleri), proteinler ve lif açısından iyi bir kaynaktırlar.


Sık sık hasta mı oluyorsunuz? 7 adımda hastalıklara karşı vücut direncini artırın - 5

SU TÜKETİMİ

Sağlıklı bir yetişkinin günlük su ihtiyacı 2,5 ila 3 litredir. Günde yaklaşık 8-10 bardak su içmek zorunludur. Mevsime ve hastalık durumunuza göre değişebilir.


Sık sık hasta mı oluyorsunuz? 7 adımda hastalıklara karşı vücut direncini artırın - 6

FİZİKSEL AKTİVİTE VE YETERLİ DİNLENME

Fiziksel aktivite kardiyovasküler olayları azaltır, kan basıncını düşürür ve lipid profilini iyileştirir. Günde 10 dakikayla başlayın, kademeli olarak günde 20 dakikaya ve ardından haftada en az 5 gün günde 30-40 dakikaya çıkarın. Yeterli dinlenme de çok önemlidir. Günlük 7-8 saat uyku yeterli kabul edilir.


Sık sık hasta mı oluyorsunuz? 7 adımda hastalıklara karşı vücut direncini artırın - 7

ALKOL VE SİGARA TÜKETİMİNİ BIRAKMA

Alkol sağlığı zararlıdır ve bağışıklığınızın düşmesine neden olabilir. Bu nedenle alkolden kaçınmak daha iyidir.

Sigara dumanı 5000 bileşenden oluşur ve bunların 43'ü kanserojendir. Sigara içmek, koroner arter hastalığına bağlı ölümlerin %21,5'ini, felç nedeniyle ölümlerin %18'ini oluşturur, KOAH riski 10 kat artar ve akciğer kanseri riski 20-40 kat daha yüksektir. 30 yaşında sigarayı bırakırsanız, yaşam beklentiniz 10 yıl artar. 40 yaşında 9 yıl; 50 yaşında 6 yıl; ve 60 yaşında sırasıyla 3 yıl olur. Bu kadar erken bırakırsanız, fayda daha büyük olur.

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