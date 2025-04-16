Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği

DEMİR

Demir çoğunlukla anemi bağlamında konuşulur, ancak mesele şu ki: demiriniz düşük olduğunda, vücudunuz yeterli hemoglobin üretmez, bu da dokularınızın (bağışıklıkta rol oynayanlar dahil) yeterli oksijen almadığı anlamına gelir. Ayrıca, düşük demir seviyeleri bağışıklık tepkinizi yavaşlatır ve virüslerin sisteminize girmesini kolaylaştırır. Sürekli yorgun hissedersiniz, odaklanamazsınız ve sürekli hastalanırsınız.

Tanıdık geliyor mu?

Eksikliğin belirtileri, özellikle yorgunlukla birlikte sık sık soğuk algınlığı, soluk cilt veya koyu halkalar, kırılgan tırnaklar ve saç dökülmesi, nefes darlığı ve beyin sisi.

Ispanak, hurma, kuru üzüm, mercimek, soya fasulyesi, kırmızı et, tavuk ciğeri, yumurta ve deniz ürünlerinden demir alabilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Emilimi artırmak için demir açısından zengin yiyecekleri C Vitamini (limon veya amla suyu gibi) ile eşleştirin. Ve yemeklerden hemen sonra çay veya kahve içmemeye çalışın; demir emilimini büyük ölçüde engeller.





