Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği
Ara sıra soğuk algınlığına yakalanmak normaldir. Ancak sürekli hapşıran, öksüren veya burnunu çeken biriyseniz (etrafınızda hasta olan başka kimse olmasa bile), şu soruyu sormanın zamanı gelmiş olabilir: "Bağışıklık sistemimde neler oluyor?" Bu sadece kötü şans veya değişen hava koşullarından daha fazlası olabilir. Vücudunuz, bağışıklık sisteminizin ordusu gibi davranan temel vitamin ve minerallerden yoksun olabilir. Bunlar eksik olduğunda, vücudunuz virüsler için bir oyun alanı haline gelir, özellikle de o sinir bozucu soğuk algınlığı virüsü için. Vücudunuzu enfeksiyonlar için bir mıknatıs haline getirebilecek 5 yaygın besin eksikliğini ve bu konuda neler yapabileceğinizi öğrenelim.
C VİTAMİNİ
Çocukluğunuzdan beri muhtemelen C Vitamini'ni duymuşsunuzdur. C Vitamini bağışıklık sisteminizin kişisel antrenörü gibidir. Vücudunuzun enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda bir antioksidandır, yani serbest radikallerle (yani hücresel düzeyde sağlığınızı bozan o küçük sorunlularla) savaşır.