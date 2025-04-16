Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği

Ara sıra soğuk algınlığına yakalanmak normaldir. Ancak sürekli hapşıran, öksüren veya burnunu çeken biriyseniz (etrafınızda hasta olan başka kimse olmasa bile), şu soruyu sormanın zamanı gelmiş olabilir: "Bağışıklık sistemimde neler oluyor?" Bu sadece kötü şans veya değişen hava koşullarından daha fazlası olabilir. Vücudunuz, bağışıklık sisteminizin ordusu gibi davranan temel vitamin ve minerallerden yoksun olabilir. Bunlar eksik olduğunda, vücudunuz virüsler için bir oyun alanı haline gelir, özellikle de o sinir bozucu soğuk algınlığı virüsü için. Vücudunuzu enfeksiyonlar için bir mıknatıs haline getirebilecek 5 yaygın besin eksikliğini ve bu konuda neler yapabileceğinizi öğrenelim.

Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği - 1

C VİTAMİNİ

Çocukluğunuzdan beri muhtemelen C Vitamini'ni duymuşsunuzdur. C Vitamini bağışıklık sisteminizin kişisel antrenörü gibidir. Vücudunuzun enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda bir antioksidandır, yani serbest radikallerle (yani hücresel düzeyde sağlığınızı bozan o küçük sorunlularla) savaşır.


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Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği - 2

Çok sık soğuk algınlığına yakalanıyorsunuz, yaraların iyileşmesi sonsuza kadar sürüyor, diş etleriniz kanıyor, sürekli yorgunluk, donuk ve kuru cilt.

Amla, portakal, limon, tatlı misket limonu (mosambi), guava, kırmızı ve sarı dolmalık biber, brokoli ve ıspanak ekleyin. Sabahları ilk iş olarak ılık limon suyu veya amla suyu içmeyi deneyin. Bağışıklığınız size teşekkür edecek.


Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği - 3

D VİTAMİNİ

Bağışıklık sisteminin en az değer verilen oyuncusundan bahsedelim: D Vitamini.

Genellikle kemik sağlığıyla ilişkilendiririz ama tahmin edin ne oldu? D Vitamini, bağışıklık sisteminizin işleyişinde derin bir rol oynar. Bağışıklık hücrelerini harekete geçirir ve bakteri ve virüslerle savaşmaya yardımcı olur. Ve özellikle kış aylarında veya çok uzun süre kapalı alanda kaldığınızda sık sık hastalanıyorsanız, vücudunuz D Vitamini için çığlık atıyor olabilir. Vücudunuzda yeterli D Vitamini olmadığında, sürekli yorgun veya düşük enerjili hissedersiniz, sık solunum yolu enfeksiyonları yaşarsınız, kemik veya sırt ağrıları çekersiniz, ruh hali değişimleri veya hatta hafif depresyon yaşarsınız ve ayrıca kas güçsüzlüğü yaşarsınız.

Haftada en az 3-4 kez çıplak teninizle (güneş kremi kullanmadan!) 15-20 dakika sabah güneşi almaya çalışın. Daha fazla D vitamini için yumurta sarısı, güçlendirilmiş süt ürünleri, mantar ve somon gibi yağlı balıklar gibi yiyecekler yiyin. Bazen yiyecek ve güneş yeterli olmaz. Basit bir kan testi seviyelerinizi doğrulayabilir ve doktorunuz size haftalık bir D3 tableti verebilir.


Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği - 4

ÇİNKO

Çinko hak ettiği kadar ilgi görmüyor, ancak bağışıklık söz konusu olduğunda en etkili vitaminlerden biri. Özellikle virüslerle savaşan bağışıklık hücrelerinin yaratılmasına ve etkinleştirilmesine yardımcı oluyor. Düşük çinko = zayıf savunma sistemi = sık soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve sürekli "neredeyse hasta" olma hissi.

Çinko eksikliğinin klasik belirtileri sık soğuk algınlığı ve enfeksiyonlar, zayıf yara iyileşmesi, saç dökülmesi veya incelmesi, tat veya koku kaybı ve tırnaklarda beyaz lekelerdir.

Çinkoyu kabak çekirdeğinde, ayçiçeği çekirdeğinde, nohutta (chana), mercimekte, barbunya fasulyesinde (rajma), kaju fıstığında ve bademde, yumurtada, bitter çikolatada (evet, doğru okudunuz - ancak %70 kakao içeren çeşidini seçin!) bulabilirsiniz. Vejetaryenler ve veganlar çinko eksikliğine daha yatkındır. Bu nedenle bitki bazlı besleniyorsanız, diyetinize çinko açısından zengin yiyecekleri aktif olarak dahil ettiğinizden veya bir takviye almayı düşündüğünüzden emin olun.


Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği - 5

DEMİR

Demir çoğunlukla anemi bağlamında konuşulur, ancak mesele şu ki: demiriniz düşük olduğunda, vücudunuz yeterli hemoglobin üretmez, bu da dokularınızın (bağışıklıkta rol oynayanlar dahil) yeterli oksijen almadığı anlamına gelir. Ayrıca, düşük demir seviyeleri bağışıklık tepkinizi yavaşlatır ve virüslerin sisteminize girmesini kolaylaştırır. Sürekli yorgun hissedersiniz, odaklanamazsınız ve sürekli hastalanırsınız.

Tanıdık geliyor mu?

Eksikliğin belirtileri, özellikle yorgunlukla birlikte sık sık soğuk algınlığı, soluk cilt veya koyu halkalar, kırılgan tırnaklar ve saç dökülmesi, nefes darlığı ve beyin sisi.

Ispanak, hurma, kuru üzüm, mercimek, soya fasulyesi, kırmızı et, tavuk ciğeri, yumurta ve deniz ürünlerinden demir alabilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Emilimi artırmak için demir açısından zengin yiyecekleri C Vitamini (limon veya amla suyu gibi) ile eşleştirin. Ve yemeklerden hemen sonra çay veya kahve içmemeye çalışın; demir emilimini büyük ölçüde engeller.


Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği - 6

B12 VİTAMİNİ

B12 vitamini, sağlığınız garip davranmaya başlayana kadar eksikliğini fark etmediğiniz sinsi besinlerden biridir. Sağlıklı sinir fonksiyonu, kırmızı kan hücresi üretimi ve tahmin ettiğiniz gibi bağışıklık için hayati önem taşır. Yeterli B12 olmadan, vücudunuz yeni bağışıklık hücreleri oluşturmakta zorlanır. Bu da virüslerin üstünlük sağlayabileceği anlamına gelir.

Vücudunuz şu belirtileri gösterir: Sürekli yorgunluk, zayıf bağışıklık ve sık soğuk algınlığı, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, beyin sisi veya unutkanlık ve ruh hali değişimleri.
İşin aslı şu ki, B12 yalnızca hayvansal ürünlerde bulunur. Yani vejetaryen veya vegansanız, takviye almıyorsanız, eksikliğinizin olma ihtimali yüksektir. Yumurta, süt, lor, paneer, tavuk, balık, kırmızı et, güçlendirilmiş tahıllar veya bitki bazlı sütler. Takviyeler genellikle gereklidir, özellikle vejetaryenler için. Basit bir test seviyelerinizi gösterebilir ve doktorunuz ciddi vakalarda oral takviyeler veya hatta iğneler önerebilir.


Sık sık öksürük, burun akıntısı ve hapşuruk mu yaşıyorsunuz? Buna neden olan 5 vitamin ve mineral eksikliği - 7

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN DİĞER İPUÇLARI

İyi su için: Susuz kalma savunmanızı zayıflatır. Ilık su, bitki çayları veya hatta haldi doodh yudumlayın.

Bağırsaklarınızı onarın : Sağlıklı bir bağırsak  güçlü bir bağışıklık sistemi. Yoğurt, ayran, turşu veya kanji gibi fermente edilmiş yiyecekler ekleyin.

Uyku kutsaldır: Diyetiniz ne kadar iyi olursa olsun, uyku eksikliği bağışıklığınızı mahveder. 7-9 saat hedefleyin.

Düzenli egzersiz yapın : Hafif ila orta düzeyde egzersiz dolaşımı ve bağışıklığı iyileştirir. Yoga, yürüyüş veya biraz kuvvet antrenmanı işe yarar.

Şekeri sınırlayın: Ultra işlenmiş gıdalar ve aşırı şeker bağışıklık fonksiyonunu baskılar. Azaltın, yok etmeyin.

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