Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor

Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahında yerini alan cennet hurması, mevsiminde tüketildiğinde vücut için çok faydalı. Halk arasında Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, parlak turuncu-renkli, tatlı ve yumuşak bir yapıya sahip. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen cennet hurması, böyle tüketildiğinde faydası iki katına kadar çıkıyor.

Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor - 1

Cennet hurması, genellikle "Trabzon hurması" veya bilimsel adıyla "Diospyros kaki" olarak biliniyor. Kış mevsimi geldiğinde pazar, market, manav tezgahında yerini alan zennet hurması, zengin besin içeriğiyle vücuda pek çok fayda sağlıyor.

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Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor - 2

Cennet hurması çiğ ya da kurutulmuş olarak tüketilebiliyor. Cennet hurmasının olgunlaşma süreci, meyvenin yapısını ve tadını büyük ölçüde etkiler. Olgunlaşmamış cennet hurmaları genellikle sert ve burukken, tamamen olgunlaşmış meyveler tatlı ve yumuşaktır.

Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor - 3

A vitamini zengini olan cennet hurması, C-B vitamini, protein bakımından da çok güçlü. Bu özelliğiyle doğal bir ilaç görevi görüyor.

Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor - 4

Mevsiminde tüketilen cennet hurması özellikle vücuttaki iltihabı kolay bir şekilde temizlemenize yardımcı olabiliyor.

Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor - 5

Kanda ve vücutta biriken iltihap yorgunluğa, halsizliğe neden oluyor. Bu durumda genellikle antibiyotik kullanılıyor.

Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor - 6

Cennet hurması da doğal antibiyotik görevi görüyor. Cennet hurması tüketerek vücudunuzdaki iltihabı tamamen temizleyebilirsiniz.

Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor - 7

Cennet hurmasını yoğurtla birlikte tüketmek faydasının artmasına yardımcı oluyor. Çünkü yoğurt güçlü bir probiyotik kaynağı

Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor - 8

CENNET HURMASI VE YOĞURT

Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasında büyük rol oynayan hurma, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücutta kanserli hücre oluşumunu engeller, vücuttaki su dengesini ayarlar ve kalp-damar hastalıklarına iyi gelir.

Aynı zamanda cennet hurması; metabolizmayı hızlandırır ve kişilerin daha kısa zamanda daha sağlıklı bir şekilde kilo vermesine katkı sağlar.

Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor - 9

Yoğurt ise önemli bir protein kaynağıdır. Cennet hurmasını gün içinde yoğurt ile birlikte tüketmeniz; tokluk hissi vermesi, metabolizmayı hızlandırması ve gün içinde almanız gereken besin değerlerini sağlaması açısından özellikle sıkı bir diyete girenlerin kurtarıcısı olacaktır.


Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir

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