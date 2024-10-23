Şimdi tam zamanı: Cennet hurmasını böyle yemek kandaki mikrobu temizliyor
Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahında yerini alan cennet hurması, mevsiminde tüketildiğinde vücut için çok faydalı. Halk arasında Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, parlak turuncu-renkli, tatlı ve yumuşak bir yapıya sahip. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen cennet hurması, böyle tüketildiğinde faydası iki katına kadar çıkıyor.
Cennet hurması, genellikle "Trabzon hurması" veya bilimsel adıyla "Diospyros kaki" olarak biliniyor. Kış mevsimi geldiğinde pazar, market, manav tezgahında yerini alan zennet hurması, zengin besin içeriğiyle vücuda pek çok fayda sağlıyor.