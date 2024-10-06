Sindirim sistemini yeniden başlatıyor: Bağırsaklarda "süpürge" görevi gören yöntem

4- ARALIKLI ORUÇ

Oruç, sindirim sisteminizin dinlenmesini ve yeniden ayarlanmasını sağlayan geleneksel bir yöntemdir. Belirli bir süre boyunca yiyeceksiz kaldığınızda, vücudunuzun iyileşmeye ve temizlenmeye odaklanmak için daha fazla zamanı olur.



Aralıklı orucun yaygın bir yöntemi 16:8 paradigmasıdır. 16 saat oruç tutmayı ve yemek için 8 saatlik bir pencereyi gerektirir. Bunu yaparak, sindirim sisteminizin kendini onarmasını ve atık ve toksinlerden kurtulmasını sağlarsınız.