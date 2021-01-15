Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler

SİNOVAC İLE DİĞER AŞILAR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

CoronaVac, vücudun bağışıklık sistemini ciddi bir hastalık tepkisi riski olmadan virüse maruz bırakmak için öldürülmüş viral partiküller kullanarak çalışan inaktive edilmiş bir aşı. Sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94 etkili olduğu açıklanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları ise Mrna yöntemiyle geliştirildi. Bu aşılar, corona virüsün genetik kodunun bir kısmının vücuda enjekte edilek çalışıyor ve bu durum da vücudun antikor üretmeye başlamasını tetikliyor.

Singapur’da yer lana Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Luo Dahai, BBC'ye verdiği demeçte, "CoronaVac, kuduz gibi birçok iyi bilinen aşıda başarıyla kullanılan daha geleneksel bir aşı yöntemi. mRNA aşıları yeni bir aşı türüdür ve şu ana kadar toplumda kullanılmış olan başarılı bir örnek yoktur” ifadelerini kullandı.