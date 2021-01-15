Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler

ntv.com.tr 15.01.2021 - 14:32 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 12:28
NTV.COM.TR
Türkiye'de yapılan Sinovac firmasina ait CoronaVac aşısının faz-3 sonuçları açıklandı.
Hacettepe Üniversitesi faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkinliği yüzde 83,5 olarak duyuruldu.
Aşının hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.
Yapılan açıklamada aşı sonrası en çok görülen yan etkilerine de yer verildi.
Yorgunluk (yüzde 9,8), baş ağırısı (yüzde 7,6) kas ağrısı (yüzde 3,8) ateş (yüzde 2,5) titreme (yüzde 2,4) ve lokal yan etkilerinden en sık görüleninse enjeksiyon yerindeki ağrılar olduğu belirtildi.
Aşı, Türkiye'de 14 Ocak'ta uygulanmaya başlandı.
Formülünde virüsün etkisizleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşı adayı için 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da 3'üncü aşama klinik denemeler başladı. 1.8 milyon dozla birlikte Endonezya'ya toplu bir aşılama kampanyası hazırlığı için ulaştı.
CoronaVac, vücudun bağışıklık sistemini ciddi bir hastalık tepkisi riski olmadan virüse maruz bırakmak için öldürülmüş viral partiküller kullanarak çalışan inaktive edilmiş bir aşı. Sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94 etkili olduğu açıklanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları ise Mrna yöntemiyle geliştirildi. Bu aşılar, corona virüsün genetik kodunun bir kısmının vücuda enjekte edilek çalışıyor ve bu durum da vücudun antikor üretmeye başlamasını tetikliyor.
Singapur’da yer lana Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Luo Dahai, BBC'ye verdiği demeçte, "CoronaVac, kuduz gibi birçok iyi bilinen aşıda başarıyla kullanılan daha geleneksel bir aşı yöntemi. mRNA aşıları yeni bir aşı türüdür ve şu ana kadar toplumda kullanılmış olan başarılı bir örnek yoktur” ifadelerini kullandı.
Sinovac'ın temel avantajlarından birini, şempanzelerde soğuk algınlığına neden olan genetik olarak tasarlanmış bir virüsten yapılan Oxford/AstraZeneca aşısı gibi standart bir buzdolabında 2-8 santigrat derecede saklanabilmesi oluşturuyor. Uzmanlar, Moderna aşısının dağıtımının Prizer/BioNTech aşından çok daha kolay olduğunu, ancak Sinovac ve AstraZenaca/Oxford aşılarının hepsinin içinde en avantajlı depolama ve nakliye koşullarına sahip olduğunu belirtiyor.
Pfizer/BioNTech aşısının, optimum etkinliği sürdürmesi için -70 santigrat derecede saklanması, ayrıca uygulanmadan önce başka bir sıvıyla karıştırılması gerekiyor. Bununla birlikte Pfizer, dozların özel dondurucular olmadan 10 gün korunmasını sağlayan kendi ambalajını geliştirdi, ancak dozların yine de Belçika'dan uçurulması ve ardından termo sensörleri ve GPS izleyicilere sahip kamyonlardaki aşılama merkezlerine gönderilmesi gerekiyor. Bu durum ise aşının özellikle gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan yoksul ülkelere dağıtılmasının önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor.
Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin geçtiğimiz günlerde yaı Çin devlet televizyonu CGTN'ye yaptığı açıklamada,Asya ve Latin Amerika'daki klinik denemelerde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ve Sino Biopharmaceutical'dan 515 milyon dolarlık fon aldıklarını açıkladı. Veydong Yin, böylece aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını belirtti. Bununla birlikte, Sinovac'ın yıllık 300 milyon doz aşı üretmeyi planladığı ifade edildi. Şirketin, 2020'nin sonunda ikinci bir tesisin devreye girmesiyle üretim kapasitesini yıllık 600 milyona çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.
Diğer taraftan, diğer tüm aşılar gibi, CoronaVac’ın da iki doz halinde uygulanması gerekiyor, yani şu anda yılda yalnızca 150 milyon insanı aşılayabilecek kapasiteye sahip. Bu rakam Çin nüfusunun onda birinden biraz fazlasına denk geliyor. Ancak, Sinovac Endonezya'ya çoktan 1,8 milyon doz aşı teslim etti. Türkiye, Brezilya ve Şili ile çeşitli anlaşmalar yaptı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ayrıca Afrika kıtası için 2 milyar dolar Latin Amerika ve Karayip ülkelerine aşı satın almaları için 1 milyar dolarlık kredi teklif ederek aşı diplomasisi uygulamaya başladı. Ancak, anlaşmaların şartlarının nasıl olacağı şu anda belirsiz.
5 milyon doz CoronaVac aşısı 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye ulaşmış ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı.
Ocak ayında ise toplam 10 milyon dozluk aşı sevkiyatı yapıldı.
CoronaVac bugüne kadar sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere; sırasıyla 90, 85, 80 ve 75 yaş üzerindekilere ve eczane çalışanlarına ücretsiz olarak uygulandı.
Aşılama programı kapsamında 11 Şubat'ta 70 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı.