Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler

Türkiye, Çinli biyofarmasötik şirketi Sinovac tarafından geliştirilen corona virüs aşısının faz-3 sonuçları açıkladı. Hacettepe Üniversitesi, CoronaVac aşısının etkinliği yüzde 83,5 olarak duyurdu. Aşının hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğu ifade edildi.

Bununla birlikte, Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Gamaleya Enstitiüsü ve daha birçok şirket arasında küresel bir Covid-19 aşısı üretme yarışı devam ederken, Çin'in aşı öncülerinden biri olan Sinovac’ın büyük adımlar attığı görülüyor. Peki “Sinovac aşısının diğer aşılardan farkı ne?”, "Çin aşısının yan etkileri neler?" “Aşı ne kadar etkili?, “Corona virüs aşısı ücretsiz mi olacak? “ ve “Aşı nasıl depolanacak?” gibi CoronaVac ile merak edilen tüm soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

ntv.com.tr 15.01.2021 - 14:32 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 12:28

Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 1

SİNOVAC AŞISININ ETKİLNİK ORANI NE KADAR?

NTV.COM.TR

Türkiye'de yapılan Sinovac firmasina ait CoronaVac aşısının faz-3 sonuçları açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkinliği yüzde 83,5 olarak duyuruldu.

Aşının hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.

SİNOVAC AŞISININ FAZ-3 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 2

SİNOVAC AŞISININ EN ÇOK GÖRÜLEN YAN ETKİLERİ NELER?

Yapılan açıklamada aşı sonrası en çok görülen yan etkilerine de yer verildi.

Yorgunluk (yüzde 9,8), baş ağırısı (yüzde 7,6) kas ağrısı (yüzde 3,8) ateş (yüzde 2,5) titreme (yüzde 2,4) ve lokal yan etkilerinden en sık görüleninse enjeksiyon yerindeki ağrılar olduğu belirtildi.  

Aşı, Türkiye'de 14 Ocak'ta uygulanmaya başlandı.

Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 3

Formülünde virüsün etkisizleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşı adayı için 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da 3'üncü aşama klinik denemeler başladı. 1.8 milyon dozla birlikte Endonezya'ya toplu bir aşılama kampanyası hazırlığı için ulaştı.

Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 4

TÜRKİYE'DE DENENEN İLK COVİD-19 AŞISI

Ayrıca 3'üncü aşama denemeler kapsamında 17 Eylül'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanan Coronavac, "Türkiye'de denenen ilk Covid-19 aşısı" oldu. 25 merkezde 13 bin kişi üzerinde yapılan deneyler sağlık çalışanlarıyla başladı. Kasım'da ise sağlık çalışanları dışında gönüller çalışmalara dahil edildi.
Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 5

SİNOVAC İLE DİĞER AŞILAR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

CoronaVac, vücudun bağışıklık sistemini ciddi bir hastalık tepkisi riski olmadan virüse maruz bırakmak için öldürülmüş viral partiküller kullanarak çalışan inaktive edilmiş bir aşı. Sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94 etkili olduğu açıklanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları ise Mrna yöntemiyle geliştirildi. Bu aşılar, corona virüsün genetik kodunun bir kısmının vücuda enjekte edilek çalışıyor ve bu durum da vücudun antikor üretmeye  başlamasını tetikliyor.  

Singapur’da yer lana Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Luo Dahai,  BBC'ye verdiği demeçte, "CoronaVac, kuduz gibi birçok iyi bilinen aşıda başarıyla kullanılan daha geleneksel bir aşı yöntemi. mRNA aşıları yeni bir aşı türüdür ve şu ana kadar toplumda kullanılmış olan başarılı bir örnek yoktur” ifadelerini kullandı.

Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 6

DEPOLAMA KOŞULLARI DAHA AVANTAJLI

Sinovac'ın temel avantajlarından birini, şempanzelerde soğuk algınlığına neden olan genetik olarak tasarlanmış bir virüsten yapılan Oxford/AstraZeneca aşısı gibi standart bir buzdolabında 2-8 santigrat derecede saklanabilmesi oluşturuyor. Uzmanlar, Moderna aşısının dağıtımının Prizer/BioNTech aşından çok daha kolay olduğunu, ancak Sinovac ve AstraZenaca/Oxford aşılarının hepsinin içinde en avantajlı depolama ve nakliye koşullarına sahip olduğunu belirtiyor. 

Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 7

Pfizer/BioNTech aşısının, optimum etkinliği sürdürmesi için -70 santigrat derecede saklanması, ayrıca uygulanmadan önce başka bir sıvıyla karıştırılması gerekiyor. Bununla birlikte Pfizer, dozların özel dondurucular olmadan 10 gün korunmasını sağlayan  kendi ambalajını geliştirdi, ancak dozların yine de Belçika'dan uçurulması ve ardından termo sensörleri ve GPS izleyicilere sahip kamyonlardaki aşılama merkezlerine gönderilmesi gerekiyor. Bu durum ise aşının özellikle gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan yoksul ülkelere dağıtılmasının önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor.

Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 8
Bu durum  hem Sinovac hem de Oxford-AstraZeneca aşısının, bu kadar düşük sıcaklıklarda büyük miktarlarda aşı depolayamayabilecek gelişmekte olan ülkeler için çok daha yararlı olabileceği anlamına geliyor.
Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 9

YILDA KAÇ DOZ ÜRETEBİLİR?

Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin geçtiğimiz günlerde yaı Çin devlet televizyonu CGTN'ye yaptığı açıklamada,Asya ve Latin Amerika'daki klinik denemelerde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ve Sino Biopharmaceutical'dan 515 milyon dolarlık fon aldıklarını açıkladı. Veydong Yin, böylece aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını belirtti. Bununla birlikte, Sinovac'ın yıllık 300 milyon doz aşı üretmeyi planladığı ifade edildi. Şirketin, 2020'nin sonunda ikinci bir tesisin devreye girmesiyle üretim kapasitesini yıllık 600 milyona çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.

Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 10

Diğer taraftan, diğer tüm aşılar gibi, CoronaVac’ın da iki doz  halinde uygulanması gerekiyor, yani şu anda yılda yalnızca 150 milyon insanı aşılayabilecek kapasiteye sahip. Bu rakam Çin nüfusunun onda birinden biraz fazlasına denk geliyor. Ancak, Sinovac Endonezya'ya çoktan 1,8 milyon doz aşı teslim etti. Türkiye, Brezilya ve Şili ile çeşitli anlaşmalar yaptı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ayrıca Afrika kıtası için 2 milyar dolar Latin Amerika ve Karayip ülkelerine aşı satın almaları için 1 milyar dolarlık kredi teklif ederek aşı diplomasisi uygulamaya başladı.  Ancak, anlaşmaların şartlarının nasıl olacağı şu anda belirsiz.

Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac hakkında bilinmesi gerekenler - 11

AŞI ÜCRETSİZ UYGULANIYOR

5  milyon doz CoronaVac aşısı 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye ulaşmış ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı.

Ocak ayında ise toplam 10 milyon dozluk aşı sevkiyatı yapıldı.

CoronaVac bugüne kadar sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere; sırasıyla 90, 85, 80 ve 75 yaş üzerindekilere ve eczane çalışanlarına ücretsiz olarak uygulandı.

Aşılama programı kapsamında 11 Şubat'ta 70 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı.

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