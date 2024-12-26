Şişlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı

Isparta'da karnında şişlik, halsizlik ve bulantı şikayetleriyle hastaneye giden 69 yaşındaki Mustafa Tutam'ın karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alim Koşar, "30 yıllık meslek hayatımda batın içinden çıkarttığım en büyük kitle." dedi.

Şişlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı - 1

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne karnında şişlik, halsizlik ve bulantı gibi şikayetlerle başvuran Mustafa Tutam'ın yapılan tetkikler sonucunda, karnında kitle olduğu belirlendi.

Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alim Koşar başkanlığındaki ekip ameliyat kararı aldı. Hastanın karnındaki 13 kilogram ağırlığındaki kitle, geçen hafta başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

SAĞLIK HABERLERİ

Şişlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı - 2

"TÜM KARNİ DOLDURAN BİR KİTLEYDİ"

Prof. Dr. Alim Koşar, "Halsizlik, bulantı, karında şişlik, iştahsızlık gibi şikayetlerle bize başvuran hastamıza yapılan tetkikler sonucunda 35- 40 santim civarında kitle saptandı. Kitleyi bütün bir halde ve hiçbir parça bırakmadan başarılı bir ameliyatla aldık. Sorunsuz bir operasyon gerçekleştirdik. 30 yıllık meslek hayatımda batın içinden çıkarttığım en büyük kitle" dedi.

Şişlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı - 3

"DÜNYAYA YENİDEN GELMİŞ GİBİYİM"

Sağlığına kavuşan Mustafa Tutam ise ameliyatın ardından oldukça rahatladığını belirterek, "Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Ameliyatımda bulunan hocalarımıza, üniversitemize, hastanemiz yönetimine ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştum. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER