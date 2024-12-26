Şişlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı
Isparta'da karnında şişlik, halsizlik ve bulantı şikayetleriyle hastaneye giden 69 yaşındaki Mustafa Tutam'ın karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alim Koşar, "30 yıllık meslek hayatımda batın içinden çıkarttığım en büyük kitle." dedi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne karnında şişlik, halsizlik ve bulantı gibi şikayetlerle başvuran Mustafa Tutam'ın yapılan tetkikler sonucunda, karnında kitle olduğu belirlendi.
Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alim Koşar başkanlığındaki ekip ameliyat kararı aldı. Hastanın karnındaki 13 kilogram ağırlığındaki kitle, geçen hafta başarılı bir operasyonla çıkarıldı.