Şişlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı

"TÜM KARNİ DOLDURAN BİR KİTLEYDİ"

Prof. Dr. Alim Koşar, "Halsizlik, bulantı, karında şişlik, iştahsızlık gibi şikayetlerle bize başvuran hastamıza yapılan tetkikler sonucunda 35- 40 santim civarında kitle saptandı. Kitleyi bütün bir halde ve hiçbir parça bırakmadan başarılı bir ameliyatla aldık. Sorunsuz bir operasyon gerçekleştirdik. 30 yıllık meslek hayatımda batın içinden çıkarttığım en büyük kitle" dedi.