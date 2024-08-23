Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor
Sivrisinek ısırıkları, kaşıntılı, kırmızı kabarıklıklar olarak kendini gösteriyor. Bir sivrisinek ısırdığında, kanın pıhtılaşmasını önlemek için antikoagülan içeren tükürük enjekte eder ve bağışıklık tepkisini tetikler. Bu tepki, vücut histamin salgıladığında kaşıntıya ve şişmeye neden olur.
Sivrisinek ısırıkları sıtma, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıkları bulaştırabilir ve bu da onları önemli bir sağlık sorunu haline getirir.
Çoğu ısırık zararsız olsa da, kaşıma ikincil enfeksiyonlara yol açabilir.