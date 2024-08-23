Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor

Sivrisinek ısırıkları, kaşıntılı, kırmızı kabarıklıklar olarak kendini gösteriyor. Bir sivrisinek ısırdığında, kanın pıhtılaşmasını önlemek için antikoagülan içeren tükürük enjekte eder ve bağışıklık tepkisini tetikler. Bu tepki, vücut histamin salgıladığında kaşıntıya ve şişmeye neden olur.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 1

Sivrisinek ısırıkları sıtma, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıkları bulaştırabilir ve bu da onları önemli bir sağlık sorunu haline getirir.

Çoğu ısırık zararsız olsa da, kaşıma ikincil enfeksiyonlara yol açabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 2

KAŞINTILI ŞİŞLİKLER (Papüller)

Sivrisinek ısırıkları genellikle ciltte kaşıntılı şişliklere neden olur. Sürekli kaşıma cilt bariyerini aşabilir ve ikincil enfeksiyon riskini artırabilir.

Kaşıntıyı en aza indirmek için antihistaminikler kullanın, iltihabı azaltmak için buz uygulayın ve etkilenen bölgeyi kaşımaktan kaçının.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 3

KURDEŞEN

Bazı kişilerde sivrisinek ısırıklarına yanıt olarak kurdeşen gelişir. Sürekli kaşıma cilt hasarına ve potansiyel enfeksiyona yol açabilir. Kurdeşenleri kontrol altına almak için antihistaminikler ve topikal kaşıntı önleyici losyonlar kullanın. Etkilenen bölgeyi temiz tutun ve kaşımaktan kaçının.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 4

AĞRILI ŞİŞLİKLER

Isırık bölgesi kızarır, şişer ve iltihapla ağrırsa, bu ikincil bir bakteriyel enfeksiyon belirtisi olabilir.

Enfeksiyon riskini azaltmak için antiseptik merhemler uygulayın ve enfeksiyon belirtileri gelişirse tıbbi yardım alın.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 5

KAŞIMADAN KAYNAKLI ENFEKSİYON RİSKİ

Sık kaşıma cilde zarar verebilir, bakteriler için bir giriş noktası oluşturabilir ve enfeksiyonlara yol açabilir.

Kaşıma isteğini azaltmak için kaşıntı önleyici tedaviler kullanın ve cilt hasarını en aza indirmek için tırnaklarınızı kesin.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 6

DANG HUMMASI

Sivrisinekler, kızarıklık ve şişlik gibi döküntü ve cilt semptomlarına neden olabilen dang humması vektörleridir.

Uzun kollu giysiler giyerek, kovucu kullanarak ve sivrisinek geçirmez ortamlarda kalarak kendinizi sivrisinek ısırıklarından koruyun. Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Hastalık, kuluçka döneminden sonra genellikle hafif ateşe sebep olurken, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 7


ABD sağlık yetkilileri (CDC), dün yayınladıkları halk sağlığı uyarısında bu yılın ilk yarısında 50 eyalette geçen yılın aynı noktasına göre üç kat daha fazla Dang humması vakası görüldüğünü vurguladı.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 8

CDC, küresel dang vakalarında bu yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı olduğunun altını çizerek “2024 yılında, Amerika kıtasındaki ülkeler rekor sayıda dang vakası bildirerek, tek bir yılda kaydedilen en yüksek sayıyı aşmıştır. 1 Ocak - 24 Haziran 2024 tarihleri arasında, Amerika kıtasındaki ülkeler 9,7 milyondan fazla dang vakası bildirmiştir; bu sayı 2023 yılının tamamında bildirilen vaka sayısının (4,6 milyon vaka) iki katıdır” denildi.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 9

CHİKUNGUYA VİRÜSÜ

Chikungunya, özellikle burun üzerinde döküntü ve pigmentasyon değişikliklerine neden olabilir. Döküntü bazen kaşındığında ikincil enfeksiyonlara yol açabilir. Chikungunya riskini azaltmak için kovucular ve koruyucu giysiler gibi sivrisinek kontrol önlemleri uygulayın.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 10

SITMA

Sivrisinekler tarafından bulaşan sıtma, ateş ve kızarıklığa neden olabilir ve kaşınmadan kaynaklanan ikincil enfeksiyonlara yol açabilir.
Sivrisinek ağları, kovucular kullanarak ve sağlık yetkilileri tarafından öneriliyorsa sıtma önleyici ilaçlar alarak sıtmayı önleyin.

Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Acil durum ilan edilmişti: Ölümcül hastalığı tetikliyor - 11

GENEL ÖNLEME İPUÇLARI

  • Uzun kollu giysiler giyin ve açıkta kalan cildinize sivrisinek kovucu uygulayın.
  • Sivrisinek spreyleri kullanın ve sivrisinek aktivitesinin yüksek olduğu alanlardan kaçının.
  • Cilt reaksiyonları meydana geldiğinde, semptomları hafifletmek için antihistaminikler ve buz kullanın.
  • Enfeksiyonlar veya şiddetli semptomlar için tıbbi yardım alın.
DAHA FAZLA GÖSTER