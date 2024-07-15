Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Eastern vilayetinde 9 dang humması vakasının tespit edildiği bildirildi. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, Eastern vilayetine bağlı bazı bölgelerinde 9 kişide dang humması vakasının görüldüğünü belirtti.