Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Eastern vilayetinde 9 dang humması vakasının tespit edildiği bildirildi. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 1

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, Eastern vilayetine bağlı bazı bölgelerinde 9 kişide dang humması vakasının görüldüğünü belirtti.

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Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 2


Kuma-Aboagye, bu vakaların başta sıtma sanıldığını ancak yapılan dang humması testinin pozitif çıktığını aktardı.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 3

DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 4

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 5

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 6

DSÖ DÜNYA ÇAPINDA ARTTIĞINI DUYURMUŞTU

Dünya Sağlık Örgütü, Nisan ayında yaptığı açıklamada Dang virüsünün yol açtığı Dang Hummasının (kırık kemik ateşi) görülme sıklığının son yıllarda dünya çapında önemli ölçüde arttığını, 2000'de 505 bin civarında olan vakaların 2019'da 5.2 milyona çıktığını duyurmuştu.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 7


Porto Riko sağlık yetkilileri Mart ayında açıklama yaparak Dang hummasını bir halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 8

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması (kemik kırığı ateşi), sivrisineklerden insanlara yayılan viral bir enfeksiyondur.

En belirgin semptomları arasında yüksek ateşi, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve deri döküntüsüdür.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 9

Şiddetli vakalarda hastalık ölümcüldür. Özellikle vücutta sebep olduğu ağrılar kırık kemik ağrısına benzediği için kemik kırığı ateşi olarak da adlandırılır.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 10

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ

Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur.

Dang ile enfekte olan her dört kişiden biri hastalanır. Semptomlar hafif veya şiddetli olabilir. Şiddetli dang humması birkaç saat içinde hayatı tehdit edebilir ve genellikle hastaneye yatmayı gerektirir. Hafif dang humması semptomları, ateş, ağrı ve sızı veya döküntüye neden olan diğer hastalıklarla karıştırılabilir.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 11

Dünya Sağlık Örgütünün son sınıflandırmasına göre dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:

  • Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom
  • Klasik Dang ateşi
  • Dang hemorajik ateşi
  • Dang şok sendromu
Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 12

2 ila 7 gün arasında süren bir ateş ile karakterizedir. Dang semptomları tipik olarak 2-7 gün sürer. Çoğu insan yaklaşık bir hafta sonra iyileşir. Şiddetli dang humması birkaç saat içinde yaşamı tehdit edebilir ve genellikle hastaneye yatmayı gerektirir. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferik damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir.

Sivrisineklerden yayılıyor, 9 vaka tespit edildi! Acil durum ilan edilmişti: Yüksek sıcaklık tetikliyor - 13

Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabilir:

  • Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,
  • Baş ağrısı, tipik olarak göz arkasında ağrı,
  • Kas ve eklem ağrıları,
  • Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması…),
  • Aynı yer ve zamanda dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü,
  • Endemik bölgeye seyahat öyküsü
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