Sivrisinekleri uzaklaştırmak için her gün tüketin! Bunu yiyeni sivrisinek sokmuyor, vücudun savunmasını güçlendiriyor

Sivrisineklerden korunmak için böcek savar ve sineklik kullanmak temel korunma önleri iken, beslenmenize dikkat etmek ve besin değeri yüksek besinleri tüketmek de bu hastalıklar akarşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmede çok önemli bir rol oynayabilir.