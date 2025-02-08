Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? 5 etkileyici faydası

KANSER KARŞITI

Üzümler, bazı araştırmalara göre her ikisinin de kanser karşıtı etkileri olabilen flavonoidler ve resveratrol içerir. Bu maddeler, kanser riskinin artmasıyla bağlantılı olan oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olabilir. Antioksidanlar ve serbest radikaller veya kararsız atomlar arasındaki dengesizliğin yol açtığı hücre hasarına oksidatif stres denir.



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