Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? 5 etkileyici faydası

Siyah üzümler, zengin antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle sayısız sağlık faydası sunar. Bağışıklığı artırır, kilo kontrolüne yardımcı olur, kalp sağlığını ve görmeyi iyileştirir ve kanseri önlemeye yardımcı olabilir. İşte siyah üzümün 5 etkileyici faydası.

Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? 5 etkileyici faydası - 1

Siyah üzümler, tatlı ve güçlü lezzetleriyle damağı cezbetmenin yanı sıra zengin besleyici avantajlar sunan, çökmekte olan meyveler dünyasında doğanın mücevherleridir. Siyah üzümlerin yüksek antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklerine katkıda bulunan faktörleri ve lezzetli bir atıştırmalık ve hayati besin kaynağı olarak faydalarını da çok fazla.


SAĞLIK HABERLERİ

Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? 5 etkileyici faydası - 2

BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIN

C vitamini ve resveratrol, kuersetin ve antosiyaninler gibi bitki bileşenleri bu lezzetli patlamalarda bol miktarda bulunur. Vücut, tüm bu mikro besinleri, hastalığa neden olan serbest radikallerle savaşmak ve iltihabı azaltmak için antioksidan olarak kullanır.


Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? 5 etkileyici faydası - 3

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

Kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olabilecek besin açısından yoğun, düşük kalorili bir yiyecek üzümdür. Bir bardak üzümde yaklaşık 124 kalori vardır. Kilo vermek, harcadığınızdan daha az kalori aldığınızda oluşan kalori açığıyla kolaylaştırılır. Ek olarak, üzümler kilo yönetimine yardımcı olabilecek lif içerir. Lif, öğünlere ve atıştırmalıklara daha fazla içerik veren ve tokluk hissini uzatan bir karbonhidrat türüdür.


Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? 5 etkileyici faydası - 4

KALBİ GÜÇLENDİRİR

Üzümler, flavonoidleri nedeniyle kalp sağlığı için özellikle yararlı olabilir. Üzümler de dahil olmak üzere meyvelerin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkisine ilişkin bir incelemeye göre. Siyah üzümler trombositlerimiz, kolesterolümüz, oksidatif stres (antioksidanlar ve serbest radikaller arasındaki dengesizlik), kan damarı (vasküler) sağlığı, kandaki lipitler ve kan basıncımızla ilgilenir. Bu faktörler nedeniyle üzümler, kalp sağlığını destekleyen bir diyete iyi bir katkı sağlar.


Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? 5 etkileyici faydası - 5

GÖRME SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Bitkisel kimyasallara odaklanmamıza rağmen, üzümler ayrıca zeaksantin ve lutein fitonutrientlerini de içerir. Gerçekte, bu bitki molekülleri göz sağlığını iyileştirdiği bilinen karotenoid pigmentlerdir. Lutein ve zeaksantin retinada gerçekten biriken tek iki karotenoid olduğundan, göz sağlığı için özellikle faydalıdırlar. Bu, bireylerin katarakt ve maküla dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz rahatsızlıklarıyla mücadele etmesine yardımcı olur.


Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? 5 etkileyici faydası - 6

KANSER KARŞITI

Üzümler, bazı araştırmalara göre her ikisinin de kanser karşıtı etkileri olabilen flavonoidler ve resveratrol içerir. Bu maddeler, kanser riskinin artmasıyla bağlantılı olan oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olabilir. Antioksidanlar ve serbest radikaller veya kararsız atomlar arasındaki dengesizliğin yol açtığı hücre hasarına oksidatif stres denir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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