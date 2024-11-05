Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada

Sofralarda lezzetli bir atıştırmalık olarak tercih edilen ve özellikle de sabah kahvaltılarında sıklıkla tüketilrn zeytin vücuda pek çok fayda sağlıyor. Siyah zeytin mi, yoksa yeşil zeytin mi? daha faydalı sorusu en sık tartışılan konular arasında yer alıyor. Peki, sağlık için hangisi tüketilmeli? İşte yanıtı.

Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 1

Zeytin, Türk sofralarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Sıklıkla kahvaltı yapılırken tüketilen zeytin, aslında günün her saati tüketilen sağlıklı bir atıştırmalık.

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Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 2

Düzenli zeytin tüketmi, bağışıklık sistemini güçlenmesine yardımcı olur. Antioksidan kaynağı olduğu için kalp sağlığını destekler. Besin değeri açısından yüksek olan bu gıda hem siyah hem de yeşil çeşidi bulunur. Siyah zeytin ve yeşil zeytin benzersiz besin profillerine sahiptir ve faydaları açısından farklılık gösterir. Peki, siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Sağlık için hangisi tüketilmeli?

Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 3

Olgunlaşma sürecinde siyah zeytinler fermente olurlar. Yani bu süreçte renkleri değişir. Siyah zeytin tüketmek sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur ve hücresel sağlığı destekler.

Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 4

Yeşil zeytin ise hasat edildikleri zaman hemen tüketilebilir. Bu nedenle daha az olgunlaşır. Yeşil zeytinler, zeytinin doğal acılığını içerir ve bu özellik, içerdikleri polifenoller aracılığıyla anti-enflamatuar etkiler sağlar.

Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 5

Hangi zeytin türünün tercih edileceği genellikle kişisel zevklere ve beslenme tercihlerine bağlıdır.

Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 6

Ancak, her iki tür de sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olabilir ve düzenli tüketildiklerinde bir dizi vitamin, mineral ve diğer besin maddeleri sağlayarak vücudu destekleyebilir.

Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 7

Zeytin konusunda tavsiyede bulunan Osman Müftüoğlu "İkisi de çok değerli besindir. İkisinden de gönül rahatlığıyla faydalanın. Yerken üç-beş diye saymayın ama siz siz olun, bazılarının tavsiyesine uyup her gün 50-100 zeytin yemeye filan da kalkmayın. Ortalama büyüklükte bir zeytin 4-5 kalorilik enerji veriyor, irilerinde bu rakam 8-10 kaloriye çıkabiliyor. 50-60 zeytini mideye indirdiğinizdeyse bu 500-1000 kaloriye denk geliyor. "dedi

Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 8

SİYAH ZEYTİN YEMENİN FAYDALARI

  • Siyah zeytinler, antioksidanlar bakımından zengindir, özellikle de E vitamini ve fenolik bileşikler vücuda çok yayarlıdır.
  • Siyah zeytin yemenin faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlara karşı koruyan anti-enflamatuar bileşikler içermesi de bulunur. Bu özellikler vücudu hastalıklara karşı korur ve genel sağlığa fayda sağlar.
  • Siyah zeytinler lif açısından zengindir, bu da sindirim sistemini destekler ve sindirim sağlığını iyileştirir. Lif, sindirim sürecini düzenler, kabızlığı önler ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını azaltır.
  • Kalsiyum ve demir gibi önemli mineral kaynakları açısından da oldukça yararlı olan siyah zeytin, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltır.
  • Siyah zeytinlerin içeriğinde bulunan fenolik bileşikler, anti-kanser özelliklere sahip olabilir. Araştırmalar, bu bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini inhibe ettiğini ve tümör oluşumunu engellediğini göstermektedir.
  • Düşük kalorili olmalarına rağmen doyurucu bir atıştırmalık seçeneği olan siyah zeytin, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin olmaları sayesinde tokluk hissini artırır.
Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 9

YEŞİL ZEYTİN FAYDALARI

  • Kalp sağlığını destekleyici temel yağ asidi içerir.
  • Kansere yakalanma riski azaltacak antioksidan içeriğe sahiptir.
  • Kan şekerini dengeleyerek diyabete karşı korur.
  • Kemik sağlığını destekleyen ve iyileştiren kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi besin bileşenlerine sahiptir.
  • İnflamasyonu azaltarak cilt hastalıklarının önüne geçebilir ve cildin daha iyi bir görünüme sahip olmasını destekler.
  • Cildin ihtiyaç duyduğu E vitamini için önemli bir kaynak oluşturur.
  • Doyurucu olması ve yüksek besin değerlerine sahip olması sebebiyle kilo kontrolüne yardımcı olur.
Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada - 10

GÜNDE KAÇ ZEYTİN TÜKETİLMELİ?

Günde 1 avuç zeytin tüketmek, zeytinin potansiyel faydalarını elde etmek açısından önemlidir. Zeytin, tuz ve yağ miktarı fazla bir besin olduğu için yüksek tansiyon ve kolesterol hastaları için potansiyel bir risk taşıyabilir. Bu hastaların zeytin tüketimini doktor kontrolünde yapmaları gerekir.

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