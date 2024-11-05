Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada
Sofralarda lezzetli bir atıştırmalık olarak tercih edilen ve özellikle de sabah kahvaltılarında sıklıkla tüketilrn zeytin vücuda pek çok fayda sağlıyor. Siyah zeytin mi, yoksa yeşil zeytin mi? daha faydalı sorusu en sık tartışılan konular arasında yer alıyor. Peki, sağlık için hangisi tüketilmeli? İşte yanıtı.
Zeytin, Türk sofralarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Sıklıkla kahvaltı yapılırken tüketilen zeytin, aslında günün her saati tüketilen sağlıklı bir atıştırmalık.