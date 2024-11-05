Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Kanseri önleyen besinler arasında ilk sırada

Zeytin konusunda tavsiyede bulunan Osman Müftüoğlu "İkisi de çok değerli besindir. İkisinden de gönül rahatlığıyla faydalanın. Yerken üç-beş diye saymayın ama siz siz olun, bazılarının tavsiyesine uyup her gün 50-100 zeytin yemeye filan da kalkmayın. Ortalama büyüklükte bir zeytin 4-5 kalorilik enerji veriyor, irilerinde bu rakam 8-10 kaloriye çıkabiliyor. 50-60 zeytini mideye indirdiğinizdeyse bu 500-1000 kaloriye denk geliyor. "dedi