Smoothieler mi, meyve suyu mu: Hangisi daha sağlıklı?
Günlük beslenmede sıkça tercih edilen smoothieler ve meyve suları arasında dikkat çeken farklar bulunuyor. Uzmanlara göre, lif oranı, şeker emilimi, tokluk süresi ve sindirim sağlığı, tercih yaparken kritik rol oynuyor.
Bütün meyve ve sebzelerden hazırlanan smoothieler, posa, kabuk, çekirdek ve lifleri koruduğu için sindirimi kolaylaştırıyor. Kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlıyor, bağırsak sağlığını koruyor. Buna karşılık meyve suları, işlem sırasında lifinin büyük kısmını kaybederek yalnızca sıvı şeker sunuyor.