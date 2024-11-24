Sofrada en sık yapılan hata: Mide ekşimesine neden oluyor, reflüyü tetikliyor

Çoğumuzun yoğun programları var ve sıklıkla yemeğimizi ne kadar iyi çiğnediğimizi hesaba katmadan hızlı bir şekilde yeriz. Görünüşte zararsız olmasına rağmen, bu davranış beklenmedik sağlık sonuçlarına yol açabilir.



Doğru çiğneme, sindirim ve genel sağlık için önemlidir ve sadece yiyecekleri parçalamaktan daha fazlasını içerir. İşte yemek zamanında yavaşlamanız için birkaç neden ve uygunsuz çiğnemenin sağlığımıza nasıl zararlı olabileceği.