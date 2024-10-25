Sofralarda yerini aldı ama zehre dönüşüyor: İkinci kez ısıtılınca kansere neden oluyor

Kış aylarında vücut ısısını yükseltmek ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için tüketilen pekmez tam bir şifa kaynağı. Ancak pekmezin 180 derece ısıyla temas etmesi kanserojen madde üreterek şifadan çok zehre dönüşmesine neden olabilir.

Sofralarda yerini aldı ama zehre dönüşüyor: İkinci kez ısıtılınca kansere neden oluyor - 1

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığını güçlendirmek isteyen herkes doğal yöntemlerden faydalanıyor. Pekmez, kış aylarında Türkiye'de en sık tüketilen besinlerden biri. Geleneksel lezzetler arasında yer alan pekmez yavaş yavaş sofraların vazgeçilmez haline geldi.

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Sofralarda yerini aldı ama zehre dönüşüyor: İkinci kez ısıtılınca kansere neden oluyor - 2

Pekmez vücut için pek çok fayda sağlayan bir besin. Pekmez, kansızlığa iyi gelen, bağışıklığı güçlendiren, osteoporoz riskini azaltan, sindirim sistemini düzeltmekle birlikte obezite, depresyon, cilt ve kemik sağlığının iyileşmesi konusunda oldukça faydalı

Sofralarda yerini aldı ama zehre dönüşüyor: İkinci kez ısıtılınca kansere neden oluyor - 3

Bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara karşı vücudun direncini artıran pekmez, özellikle soğuk algınlığına iyi geliyor. Ancak pekmezin koruyucu etkisini yitirmesine neden olabir bir yöntem var ki pekmezin faydalarını sıfırlıyor. Hatta zehre dönüşesine neden oluyor.

Sofralarda yerini aldı ama zehre dönüşüyor: İkinci kez ısıtılınca kansere neden oluyor - 4

Soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi bilinen pekmez, 180 derece ve üzeri ısıya maruz kaldığında ise sağlığa zararlı hale geliyor.

Uzmanlar, pekmezin, 180 derece ve üzerine ısıya maruz kalması halinde kanserojen bileşikler üretebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Isı işlem sırasında oluşan Akrilamid ve hidroksimetilfurfural (HMF) gibi zararlı maddeler, pekmezin faydalarını olumsuz etkileyerek sağlığa zararlı hale getirebilir.

Sofralarda yerini aldı ama zehre dönüşüyor: İkinci kez ısıtılınca kansere neden oluyor - 5

Pekmezin 180 derecenin üzerinde pişirilmemesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, Bal ve pekmez gibi besinleri kurabiye veya kek yaparken sağlıklı hale getirebilmek adına şeker yerine ek olarak kullanılıyor. Bu besinler kullanıldığında kanserojen içerik olarak bilinen maddelerin oluşumu arttığı için yüksek derecede ısıda kullanımı önerilmiyor.

Sofralarda yerini aldı ama zehre dönüşüyor: İkinci kez ısıtılınca kansere neden oluyor - 6

Bunun yerine keklerde ya şeker kullanacağız ya da kuru meyvelerden yararlanabiliriz. Ancak burada da yine meyve şekeri olması sebebiyle kuru meyvelerden yaptığımız tatlıları 180 derecenin üzerinde pişirilmemesine özen göstermeliyiz. Bu şekilde de sağlıklı hale getirip porsiyonlara dikkat ederek tüketebilirsiniz.

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