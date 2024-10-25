Sofralarda yerini aldı ama zehre dönüşüyor: İkinci kez ısıtılınca kansere neden oluyor
Kış aylarında vücut ısısını yükseltmek ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için tüketilen pekmez tam bir şifa kaynağı. Ancak pekmezin 180 derece ısıyla temas etmesi kanserojen madde üreterek şifadan çok zehre dönüşmesine neden olabilir.
Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığını güçlendirmek isteyen herkes doğal yöntemlerden faydalanıyor. Pekmez, kış aylarında Türkiye'de en sık tüketilen besinlerden biri. Geleneksel lezzetler arasında yer alan pekmez yavaş yavaş sofraların vazgeçilmez haline geldi.