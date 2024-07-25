Sofralardan eksik olmuyor ama evinize bile sokmayın! Bağırsak sağlığını bitiren besin

LAHANA

Lahana ve brokoli ve karnabahar gibi diğer turpgillerden sebzelerde bulunan bir tür karbonhidrat olan rafinoz, bazı kişilerde, özellikle IBS'li kişilerde gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Bu sebzelerin kompleks şekerleri parçalanabilir ve buharda pişirilerek veya kaynatılarak sindirimi kolaylaştırılabilir.