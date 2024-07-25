Sofralardan eksik olmuyor ama evinize bile sokmayın! Bağırsak sağlığını bitiren besin
Bağırsak sağlığını korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmeniz öneriyor. Sağlıksız bağırsaklar shal, kabızlık, şişkinlik ve mide ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle bazı besinler bağırsak sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmak için bazı besinlerin tüketimini sınırlamak gerekiyor. İşte bağırsak sağlığını kötü etkileyen besinler..
İrritabl Bağırsak Sendromu, ishal, kabızlık, şişkinlik ve mide ağrısı gibi semptomlarla karakterize yaygın bir gastrointestinal hastalıktır. Her ne kadar IBS'nin spesifik nedeni bilinmese de dikkatli beslenme seçimi, stres ve hormon dalgalanmaları durumun başlangıcını ve ciddiyetini etkileyebilir.