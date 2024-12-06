Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler?
Sağlık uzmanları, kış soğuk algınlığıyla kolayca karıştırılabilen ölümcül "Victoria hastalığı"ndaki artış konusunda acil uyarıda bulundu. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı'nın (UKHSA) raporuna göre, resmi veriler vaka sayısının geçen yılın sonunda yüzde 11 artarak 5.000'e ulaştığını gösteriyor. Peki, Victoria hastalığı nedir, belirtileri neler?
Verem, "Victoria hastalığı" olarak da bilinen ve bulaştığı kişilerin altıda birini öldüren ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Ayrıca, hastaların kanlı öksürük atmalarına yol açabilir. İngiltere'de verem vakaları artmaktadır.