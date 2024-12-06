Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler?

Sağlık uzmanları, kış soğuk algınlığıyla kolayca karıştırılabilen ölümcül "Victoria hastalığı"ndaki artış konusunda acil uyarıda bulundu. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı'nın (UKHSA) raporuna göre, resmi veriler vaka sayısının geçen yılın sonunda yüzde 11 artarak 5.000'e ulaştığını gösteriyor. Peki, Victoria hastalığı nedir, belirtileri neler?

Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler? - 1

Verem, "Victoria hastalığı" olarak da bilinen ve bulaştığı kişilerin altıda birini öldüren ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Ayrıca, hastaların kanlı öksürük atmalarına yol açabilir. İngiltere'de verem vakaları artmaktadır.


SAĞLIK HABERLERİ

Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler? - 2

Resmi verilere göre, vakalar geçen yılın sonunda %11 oranında artarak 5.000'e ulaşmıştır; bu, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) raporuna göre. Bu, İngiltere'deki her 25.000 kişiden yaklaşık birinin enfekte olduğu anlamına gelir, ancak bu oran Londra'da her 5.000 kişiden birine kadar yükselmektedir.


Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler? - 3

Yeni vakaların dörtte üçü, 2000 yılından bu yana en yüksek oranla, Birleşik Krallık dışından doğmuş kişiler arasında görülmektedir.

Verem (TB) hastalarındaki en büyük yabancı doğumlu gruplar, Hindistan, Pakistan, Nijerya ve Romanya'dan gelenlerdir.

Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler? - 4

VİCTORİA BELİRTİLERİ

Tüberkülozun olası belirtileri arasında üç haftadan uzun süren ve kanlı öksürük, yüksek ateş, gece terlemeleri, iştahsızlık ve açıklanamayan kilo kaybı bulunur.


Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler? - 5

İngiltere'de tüberküloz testi, enfeksiyonun daha yaygın olduğu ülkelerden gelen göçmenler için zorunlu olsa da, gizli kalabiliyor ve tespit edilemiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri bu yılın başlarında, geçen yıl 8,2 milyon vakanın rekor kırdığı küresel tüberküloz vakalarının artışı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler? - 6

VİCTORİA NASIL BULAŞIR?

Verem, enfekte kişilerin öksürük ve hapşırıkları yoluyla yayılır ve çoğunlukla akciğerlerde ortaya çıkar, ancak vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir.

Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler? - 7

Ancak bazı araştırmalar, enfekte kişilerin hiçbir belirti göstermeseler bile sadece nefes almaları yoluyla bile pasif olarak yayılabildiğini buldu.

Hastalığın erken belirtileri arasında öksürük, ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı yer alır.

Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler? - 8

Ancak şiddetli tüberküloz enfeksiyonu, organları içeriden tahrip ederek, kanamaya ve sıvıyla dolmaya neden olarak ölüme yol açabilir.

Verem, özellikle kemoterapi gören bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve genel olarak küçük çocuklar ve yaşlılar gibi daha savunmasız olan kişiler için tehlikelidir.

DAHA FAZLA GÖSTER