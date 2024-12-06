Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor! Bulaştığı her 6 kişiden birini öldürüyor... Belirtileri neler?

Ancak şiddetli tüberküloz enfeksiyonu, organları içeriden tahrip ederek, kanamaya ve sıvıyla dolmaya neden olarak ölüme yol açabilir.



Verem, özellikle kemoterapi gören bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve genel olarak küçük çocuklar ve yaşlılar gibi daha savunmasız olan kişiler için tehlikelidir.