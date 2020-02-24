Soğuk havalarda kalbi koruyacak 6 öneri

Fazla egzersiz yapmayın

Soğuk kış aylarında kalp ve damar sistemimizin iş yükünün başında, vücut sıcaklığımızı korumak geliyor. Yüksek tempolu ve yoğun egzersizler de kalbin bu yükünü kat kat artırıyor. Çok soğuk havada yük taşımak, kar küremek, kara saplanan bir arabayı itmeye çalışmak gibi ani ve hazırlıksız hareketler, kalp damarlarında aşırı strese neden oluyor. Damarlarda birikmiş olan plakların yırtılmasına yol açarak kalp krizi veya benzer bir durumu ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca açık havada spor yapacak olanların, egzersiz öncesinde en az 15-20 dakika ısınma hareketi yapması şart. Yapılan spora uygun giyinmek, tok karnına egzersiz yapmamak, egzersiz sonrası soğuma dönemini kapalı ve uygun sıcaklıktaki bir ortamda geçirmek de dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalar.