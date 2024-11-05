Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor

Halk arasında çok bilinmeyen ve kansızlıkla karıştırılan Reyno sendromu, tedavi edilmezse tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Hastalığın gidişatı hastadan hastaya ve altta yatan sebeplere göre değişiklik gösterir. Bağ dokusu bozukluğuna bağlı Raynaud sendromu, ağrılı dijital kangrene ilerleyebilir; sistemik skleroza bağlı Raynaud sendromu ise parmak uçlarında son derece ağrılı, enfekte ülserlere neden olma eğilimindedir.

Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor - 1

Reyno sendromu, özellikle soğuk havalarda insanların parmaklarında ve ayak parmaklarında karıncalanma ve uyuşma hissetmelerine neden olur. Yeni bir araştırmaya göre, bu semptomlar hava sıcakken de sorun yaratabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor - 2

REYNO SENDROMU TÜRLERİ

Reynolds Sendromu, primer (ilk) ve sekonder (ikincil) olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir:

Primer Reynaud Sendromu: Altta yatan başka bir hastalık yoktur ve genellikle gençlerde görülür. Sebebi tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik faktörler etkili olabilir.

Sekonder Reynaud Sendromu: Bu tip, başka bir hastalıkla ilişkilidir. Örneğin, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarla bağlantılı olabilir. Sekonder Reynaud daha ciddi olabilir ve organlara zarar verebilir.

Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor - 3

TEDAVİ EDİLMEZSE

Reyno sendromu ekstremitelerdeki küçük kan damarlarının daralmasına neden olan bir durumdur. Azalan kan akışı, parmakların ve ayak parmaklarının renginin değişmesine, uyuşmasına veya ağrılı hale gelmesine neden olabilir.

Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor - 4

Eğer bu durum uzun süre devam eder veya şiddetli hale gelirse, dokulara yetersiz oksijen ve besin gider, bu da doku hasarına, nekroz ve hatta kangrene yol açabilir.

Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor - 5

REYNO SENDROMU NEDENLERİ

Reyno sendromu, vücutta, özellikle parmaklarda ve ellerde damarların aşırı tepki vermesi nedeniyle kan akışının geçici olarak azalmasıyla karakterize edilen bir hastalıktır. Bu durum, genellikle soğuk hava, stres veya duygusal gerilim gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar.

Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor - 6

REYNO SENDROMU BELİRTİLERİ

Reyno Sendromu'nun belirtileri şunlar olabilir:

Parmaklarda renk değişikliği: Genellikle beyaz, mor veya mavi renkler görülebilir. Bu, damarların daralması (vazospazm) sonucu kan akışının engellenmesinden kaynaklanır.

Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor - 7

Ağrı veya uyuşma: Kan akışının azalması nedeniyle ellerde ve parmaklarda ağrı, uyuşma veya karıncalanma hissi olabilir.

Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor - 8

Soğuk hava hassasiyeti: Soğuk havaya maruz kaldığında, damarlar daha fazla daralabilir ve semptomlar daha belirgin hale gelebilir.

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