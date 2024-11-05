Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor
Halk arasında çok bilinmeyen ve kansızlıkla karıştırılan Reyno sendromu, tedavi edilmezse tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Hastalığın gidişatı hastadan hastaya ve altta yatan sebeplere göre değişiklik gösterir. Bağ dokusu bozukluğuna bağlı Raynaud sendromu, ağrılı dijital kangrene ilerleyebilir; sistemik skleroza bağlı Raynaud sendromu ise parmak uçlarında son derece ağrılı, enfekte ülserlere neden olma eğilimindedir.
Reyno sendromu, özellikle soğuk havalarda insanların parmaklarında ve ayak parmaklarında karıncalanma ve uyuşma hissetmelerine neden olur. Yeni bir araştırmaya göre, bu semptomlar hava sıcakken de sorun yaratabilir.