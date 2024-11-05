Soğuk parmaklar tehlikeli hastalığın habercisi: Tedavi edilmezse kangrene neden olabiliyor

REYNO SENDROMU TÜRLERİ

Reynolds Sendromu, primer (ilk) ve sekonder (ikincil) olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir:



Primer Reynaud Sendromu: Altta yatan başka bir hastalık yoktur ve genellikle gençlerde görülür. Sebebi tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik faktörler etkili olabilir.



Sekonder Reynaud Sendromu: Bu tip, başka bir hastalıkla ilişkilidir. Örneğin, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarla bağlantılı olabilir. Sekonder Reynaud daha ciddi olabilir ve organlara zarar verebilir.