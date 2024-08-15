SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı’ndan maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama geldi. Türkiye’de henüz maymun çiçeği vakasına rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, kısıtlama ve ek tedbir ihtiyacı olmadığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.” denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama - 1

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Sağlık Bakanlığı, acil durum ilanının ardından bir açıklama yaptı.

SAĞLIK HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama - 2

“14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.” denilen açıklamada, 2024 yılında Türkiye’de maymun çiçeği vakasına rastlanmadığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama - 3

MAYMUN ÇİÇEĞİ İÇİN KISITLAMA KARARI ALINACAK MI?

Türkiye’de herhangi bir kısıtlama ya da ek tedbir ihtiyacı olmadığı belirtilen açıklamada, “Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.” denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama - 4

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Maymun çiçeği, 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde insanlarda ilk kez tespit edildikten sonra onlarca yıldır Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olarak görülüyor. 

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama - 5

Virüsün daha hafif bir varyantı, 2022 yılında, büyük ölçüde cinsel temas yoluyla 100’den fazla ülkeye yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en yüksek alarm seviyesi olan küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden olmuştu. DSÖ, 10 ay sonra sağlık krizinin kontrol altına alındığını söyleyerek acil durumu sona erdirmişti.

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