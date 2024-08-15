SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

MAYMUN ÇİÇEĞİ İÇİN KISITLAMA KARARI ALINACAK MI?

Türkiye’de herhangi bir kısıtlama ya da ek tedbir ihtiyacı olmadığı belirtilen açıklamada, “Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.” denildi.