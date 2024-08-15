SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama geldi. Türkiye’de henüz maymun çiçeği vakasına rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, kısıtlama ve ek tedbir ihtiyacı olmadığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.” denildi.
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.
Sağlık Bakanlığı, acil durum ilanının ardından bir açıklama yaptı.