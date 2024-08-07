Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş
Fazla kilolarından kurtulmak isteyen herkes genellikle popüler diyetlere yöneliyor. Ancak sağlıklı bir diyet programının kişiye özel olması gerekiyor. Özellikle son yıllarda kısa sürede kilo verme konusunda etkili olduğu söylenen bazı favori diyetler zamanla sindirim sistemi sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.
Son yılların popüler diyet uygulamalarından biri olan keto diyeti, kısa sürede hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermeyi vaad ediyor. Ancak keto diyetiyle ilgili yapılan son araştırmalar bilinmeyen bir zararının olduğunu ortaya çıkardı.
Keto diyeti kısa sürede fazla kilolarınızda kurtulmanıza yardımcı olurken kalp krizi gibi ciddi sonuçlara da sebep olabilir.