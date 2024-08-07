Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen herkes genellikle popüler diyetlere yöneliyor. Ancak sağlıklı bir diyet programının kişiye özel olması gerekiyor. Özellikle son yıllarda kısa sürede kilo verme konusunda etkili olduğu söylenen bazı favori diyetler zamanla sindirim sistemi sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 1

Son yılların popüler diyet uygulamalarından biri olan keto diyeti, kısa sürede hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermeyi vaad ediyor. Ancak keto diyetiyle ilgili yapılan son araştırmalar bilinmeyen bir zararının olduğunu ortaya çıkardı.

Keto diyeti kısa sürede fazla kilolarınızda kurtulmanıza yardımcı olurken kalp krizi gibi ciddi sonuçlara da sebep olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 2

Bath Üniversitesi'nin araştırmasına göre, bu diyeti uygulayanlarda kolesterol seviyeleri yükselmiş ve 'dost' bağırsak bakterilerinin seviyelerinin azaldığı görüldü.

Bu etkiler diyete başladıktan sadece üç ay sonra ortaya çıktı ve daha da kötüsü keto diyeti uygulayanlar, daha hafif bir karbonhidrat kısıtlamasına sahip diyet uygulayanlardan daha fazla kilo vermediler. Uzmanlar, keto diyete başlayan kişilerin uzun vadede sağlıklarına zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 3

Keto diyetinde genellikle karbonhidratlara yer verilmez. Yani ekmek, plavi makarna, mısır, fasulye gibi hiçbir besin keto diyetinde yar almaz. Karbondihrat yoğunluğunu tamamen azaltan keto diyeti, karbonhidratlar olmadığında vücut enerji için depolanmış yağları yakmaya başlar ve bu da insanların kilo vermesine yardımcı olur.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 4

Ancak yapılan son araştırmalarda keto diyeti ile kilo vermeye çalışanlarda bir dizi endişe verici sağlık sorunu ortaya çıktı.

Karbonhidratı azaltan katılımcıların kötü kolesterol seviyelerinin yükseldiğini, buna atardamarlarda tehlikeli plak birikimiyle bağlantılı olan belirli bir türün de dahil olduğunu buldu.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 5

Beslenme, egzersiz ve metabolizma uzmanı baş araştırmacı Dr. Aaron Hengist, sonuçların kilo verme diyetleri söz konusu olduğunda akılda tutulması gereken tek sağlık ölçütünün kilo kaybı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 6

'Ketojenik diyet, yağ kütlesini azaltmasına rağmen, katılımcılarımızın kanındaki olumsuz yağ seviyelerini artırdı. Bu durum, yıllar boyunca devam ederse, kalp hastalığı ve felç riskinin artması gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir' dedi.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 7

Çalışmanın bu bölümüne liderlik eden bağırsak mikrobiyomu uzmanı Dr. Russell Davies 'Diyet lifi, Bifidobacteria gibi yararlı bağırsak bakterilerinin hayatta kalması için gereklidir' açıklamasında bulundu.

Davies, ketojenik diyetin, lif alımını günlük yaklaşık 15 grama düşürdüğünü, bunun NHS'nin önerdiğinin miktarın yarısı olduğunu belirtti.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 8


"Bifidobakterilerdeki bu azalma, irritabl bağırsak hastalığı gibi sindirim bozuklukları riskinin artması, bağırsak enfeksiyonu riskinin artması ve bağışıklık fonksiyonunun zayıflaması gibi önemli uzun vadeli sağlık sonuçlarına katkıda bulunabilir."

Beslenme, egzersiz ve metabolizma konusunda uzman olan bir diğer isim olan Profesör Javier Gonzalez ise keto diyeti uygulayan kişilerde insülin direncinin artmasının gelecekte sağlık açısından endişe verici olabileceğini söyledi.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 9

Kilo vermek istiyorsanız sağlıklı beslenme programı oluşturun.

İşte sağlıklı beslenme için birkaç ipucu...

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 10

DENGELİ BESLENME

Her öğünde karbonhidrat, protein ve yağ dengesine dikkat edin.

Tam tahıllı ürünler, sebzeler, meyveler, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarını dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösterin.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 11

SEBZE MEYVE TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye çalışın. Bu, vitamin, mineral ve lif alımınızı artırır.

SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN

Zeytinyağı, avokado ve fındık gibi sağlıklı yağları tercih edin. Trans yağlardan ve doymuş yağlardan kaçının.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 12

BOL SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Su içmek vücut sağlığınız için önemlidir. Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin. Su, vücudunuzun sağlıklı çalışması için gereklidir.

Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş - 13

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Öğün atlamaktan kaçının. Düzenli ve dengeli öğünler, enerji seviyenizi korur ve metabolizmanızı dengede tutar.

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