Son zamanların popüler diyeti! İğne ipliğe çeviriyor ama bağırsakları bitiriyormuş

Son yılların popüler diyet uygulamalarından biri olan keto diyeti, kısa sürede hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermeyi vaad ediyor. Ancak keto diyetiyle ilgili yapılan son araştırmalar bilinmeyen bir zararının olduğunu ortaya çıkardı.



Keto diyeti kısa sürede fazla kilolarınızda kurtulmanıza yardımcı olurken kalp krizi gibi ciddi sonuçlara da sebep olabilir.