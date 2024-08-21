SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı.” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alma noktasında alarm halinde olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, “Korkuya ve paniğe gerek yok.” ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması - 1

Dünya Sağlık Örgütü'nün en yüksek alarm seviyesi olan uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan ettiği maymun çiçeği hastalığına ilişkin endişeler artıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastalıkla ilgili olarak açıklama yaptı.

11 soruda maymun çiçeği rehberi: Maymun çiçeği nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, ne zaman test yaptırılmalı?

Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü

SAĞLIK HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması - 2

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VAR MI?

Maymun çiçeği virüsünün bugüne kadar Türkiye’de görülmediğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve izolasyonlar dahil olmak üzere gereğini yapacağız.” diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması - 3

"BAKANLIK ALARM HALİNDE"

Sağlık Bakanlığı’nın aşıdan teste neler yapacağı konusunda alarm halinde olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, “Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması - 4

"ŞU ANDA EKSTRA TEDBİRE İHTİYAÇ YOK"

Maymun çiçeği virüsünün, Covid-19 gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat olduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, “Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok.” diye konuştu.

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