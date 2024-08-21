SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı.” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alma noktasında alarm halinde olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, “Korkuya ve paniğe gerek yok.” ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün en yüksek alarm seviyesi olan uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan ettiği maymun çiçeği hastalığına ilişkin endişeler artıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastalıkla ilgili olarak açıklama yaptı.
11 soruda maymun çiçeği rehberi: Maymun çiçeği nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, ne zaman test yaptırılmalı?