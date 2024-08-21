SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VAR MI?

Maymun çiçeği virüsünün bugüne kadar Türkiye’de görülmediğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve izolasyonlar dahil olmak üzere gereğini yapacağız.” diye konuştu.