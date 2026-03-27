Sosyal medya fenomenleri neden intihar ediyor?

İntiharın tetikleyicisi nedir? Maddi kaygılar, terk edilme, gelecek kaygısı... Ya da sadece bir "anlaşılmama" hissi mi? Son dönemde kamuoyuna yansıyan üzücü olaylar, ruh sağlığının sadece bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Prof. Dr. Hakan Türkçapar, özellikle dijital dünyada sürekli göz önünde olmanın, itibar kaybetme korkusunun ve özdeğeri sadece "beğeni" sayısına bağlamanın getirdiği ağır psikolojik yüke dikkat çekiyor. Türkçapar, sosyal medyanın tek başına bir neden olmadığını ancak siber zorbalık ve yalnızlık duygusuyla birleştiğinde süreci hızlandırabildiğini belirtti.

"Kusursuz" görünen hayatların her zaman "iyi bir ruh sağlığı" anlamına gelmediğini vurgulayan uzman isim, modern çağın getirdiği yalnızlık ve toplumsal kopukluk karşısında, yardım arama sürecini geciktiren o "mükemmel görünme" baskısı ve çözüm yollarını anlattı.