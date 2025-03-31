Sporsuz 1 ayda 5 kilo verin: Kilo kaybı için 5 mikro alışkanlık

KAHVE YERİNE YEŞİL ÇAY

Orta düzeyde kafein alımı metabolizmayı hızlandırabilirken, aşırı tüketim kortizol seviyelerinin artmasına, strese ve uyku bozukluğuna yol açabilir ve bunların hepsi kilo alımına neden olur. Kahveyi azaltın ve bunun yerine yeşil çay, limon suyu veya bitki çayları tercih edin. Bu geçiş kilo kaybına yardımcı olabilir ve ayrıca bağırsaklarınıza ve cildinize çeşitli faydalar sağlayabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Kilo verme süreciniz metabolizma hızınıza bağlı olarak değişebilir.