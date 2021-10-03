Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor

ABD’nin en saygın kurumlarından Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların bağışıklığının 7 ay sonra oldukça azaldığı görüldü. Uzmanlar, bu dönemin ardından 3. doz aşı yapılmasını önerdi.

ntv.com.tr 03.10.2021 - 11:06

Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 1
ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, iki doz mrna bazlı Pfizer/BioNTech corona virüs aşısı olanların 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğünü ortaya çıkardı.
Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 2
Uzmanlar, corona virüs varyantlarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için üçüncü dozun yapılmasını tavsiye etti.
Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 3
Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi’nden araştırmacılar, çoğu genç ya da orta yaşlı olan ve sağlıklı 46 yetişkin bireyden iki doz aşı olduktan hemen sonra ve 6 ay sonra aldığı kan örneklerini karşılaştırdı.
Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 4
Corona virüsün Delta, Beta ve Mu varyantlarına karşı gönüllülerin yaklaşık yarısının antikor geliştirdikleri görülürken, ikinci dozdan 6 ay sonra antikor sayısında azalma olduğu belirlendi.
Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 5

ANTİKOR SAYISI 10 KAT AZALDI

Araştırmayı yürüten Bali Pulendran ve Mehul Suthar, ‘’Çalışmamız Pfizer/BioNTech aşısının yüksek seviyede antikor oluşumunu sağladığını ama bu seviyenin 7 aya kadar yaklaşık 10 kat azaldığını gösterdi’’ dedi.
Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 6

6 İLE 7 AY SONRA ÜÇÜNCÜ DOZ YAPILMALI

Araştırmayı yürüten bilim insanları Pulendran ve Suthar, ‘’SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korunmak hâlâ önemini koruyor. Bu bulgular 6 ile 7 ay sonra destekleyici bir doz corona virüs aşısının SARS-CoV-2 ve varyantlarına karşı bağışıklık sistemini güçlendireceğini ortaya koydu’’ diye konuştu.
Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 7
Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 8
Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 9
Stanford Üniversitesi araştırdı: Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu azalıyor - 10

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