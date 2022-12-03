Strep A 9 çocuğu öldürdü: Küresel endişeye neden olan Strep A nedir, Türkiye'de görüldü mü, belirtileri neler?

Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler’de, Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif GAS hastalığı nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi. Ölen çocukların hemen hepsi 10 yaş altında.

Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.