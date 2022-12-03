Strep A son bir haftada 6 çocuğu öldürdü: Küresel endişeye neden olan Strep A nedir, Türkiye'de görüldü mü, belirtileri neler?

STREP A NASIL YAYILIR?

UKHSA’da sağlık danışmanı olan Dr. Yimmy Chow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "A Grubu streptokok enfeksiyonları genellikle hafif hastalıkla sonuçlanır. Bunlar boğaz ağrısı, ateş ve küçük cilt enfeksiyonlarını içerir ve tam bir antibiyotik kürü ile tedavi edilebilir. Nadir vakalarda ciddi bir hastalık yaşanabilir. Yüksek ateşi, şiddetli kas ağrıları, açıklanamayan kusma veya ishal görüldüğünde hemen tıbbi yardım alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Dr. Chow, ayrıca Strep A’nın öksürme, hapşırma ve ciltten cilde temas yoluyla yayılabileceğini belirterek, “65 yaşın üzerindeki kişiler, HIV'li olanlar, steroid ilaçları kullananlar veya diyabet, kalp hastalığı veya kanserden muzdarip olanların, Strep A’ya yakalanma riski en yüksektir” diyerek en yoğun risk altındaki grubu açıkladı.