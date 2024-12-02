Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor

Stresin kalp atış hızından uyku sorunlarına kadar bir dizi fiziksel soruna yol açabileceğini uzun zamandır biliyoruz. Peki ne kadar zararlı olabilir? Uzmanlar MailOnline'a yaptığı açıklamada, ruhsal çalkantının fiziksel hastalıklar kadar ölümcül olabileceğini söyledi.

Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor - 1

Stresin kalp atış hızından uyku sorunlarına kadar bir dizi fiziksel soruna yol açabileceğini uzun zamandır biliyoruz. Peki ne kadar zararlı olabilir? Uzmanlar MailOnline'a yaptığı açıklamada, ruhsal çalkantının fiziksel hastalıklar kadar ölümcül olabileceğini söyledi.

Psikolog Dr. Audrey Tang'a göre, uzun süreli stres kalp krizi ve kilo alma riskini önemli ölçüde artıran hormonların salgılanmasını tetikleyebilir; bu da obeziteyle ilişkili hastalıklara yol açabilir. Dr. Tang, stres seviyenizin zirveye ulaştığına ve önümüzdeki yıllarda fiziksel sorunlara yol açtığına dair uyarı işaretlerini ortaya koydu.

SAĞLIK HABERLERİ

Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor - 2

Uzman psikolog Dr. Audrey Tang, MailOnline'a yaptığı açıklamada, stresin kronik hale gelmesi durumunda (en az birkaç hafta sürerse) davranışlarımızı ve fiziksel olarak da bizi ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi.

Dr. Tang şöyle diyor: "Psikologlar stresin sizi günlük olarak etkilediğine dair işaretler ararlar. Örneğin, uyumuyorsanız, yemek yemiyorsanız, sinirliyseniz, sevdiğiniz şeyleri yapmıyorsanız, bir şeye takıntılıysanız."

Kronik stresin fiziksel olarak en sık görülen belirtileri göğüs ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrılarıdır. Bunun nedeni, stresin böbreklerin üstünde bulunan böbrek üstü bezleri tarafından üretilen kortizol hormonunun vücutta çok fazla salgılanmasına neden olmasıdır.

Kan basıncı, metabolizma, doğurganlık ve uyku-uyanıklık döngüleri de dahil olmak üzere vücuttaki birçok süreci düzenler.


Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor - 3

KAN DAMARLARINDA DARALMA

Vücut, kortizolün yanı sıra adrenalin hormonu da salgılar; her iki hormondaki artış, tehdit altında olduğumuzda tetiklenen "savaş ya da kaç" tepkisinin bir sonucudur.

Bu hormonlar bir araya geldiğinde kan damarlarının daralmasına neden olur, bu da kalbimizin vücuda kan pompalamak için daha fazla çalışması anlamına gelir.

Bu durum kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısının yanı sıra yüksek tansiyona, kas ve baş ağrılarına da yol açabilir.

Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor - 4

UYKUYA DALMADA ZORLANMA

Dr. Tang, "Stres ortadan kalkmazsa yüksek tansiyon, kalp krizi gibi fiziksel sorunların yaşanma olasılığı artar" uyarısında bulundu. NHS, uzun süreli stresin kan basıncını yükseltebileceğini, ayrıca baş ağrısı, bulanık görme ve göğüs ağrısına neden olabileceğini kabul ediyor.


Kortizolün endişe verici düzeyde yüksek olduğunun bir diğer işareti de uykuya dalmakta zorluk çekmek veya gece sık sık uyanmaktır.

Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor - 5

SİNİRLİLİK HALİ

Dr. Tang, uyku eksikliğinin günlük hayatta sorunlara yol açabileceğini, genel sinirlilik ve dikkatsizlik gibi davranış problemlerine neden olabileceğini açıkladı.

Ancak uzmanlara göre uyku eksikliği sadece bizi kötü bir ruh haline sokmakla kalmıyor, uzun vadede metabolizmayı da bozabiliyor ve kalp damar hastalıkları riskini artırabiliyor.

Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor - 6

İŞTAH EKSİKLİĞİ

Dr. Tang stresi bir "kısır döngü" olarak tanımlıyor; çünkü uyku eksikliği aynı zamanda vücudun kortizol seviyelerini düzenlemesini zorlaştırıyor ve bu da sorunu daha da kötüleştiriyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer belirti ise iştahta meydana gelen ani değişimdir.

"Bazen stres hiç yemek yemememize neden oluyor, ama bazen de çok fazla yememize neden oluyor ve bu, kortizolün normal işleyişimizi etkilemesinin bir sonucu" dedi.

Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre stres ayrıca vücudu yaralanma ve ağrıya karşı korumanın bir yolu olarak fiziksel olarak gerginleştirebilir.

Bu durum kas ağrılarını artırır çünkü dokular sürekli gergindir.


Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor - 7

CİNSEL İSTEKSİZLİĞE NEDEN OLUR

Stresinizin endişe verici seviyelere ulaştığının bir diğer işareti de libidonuzda belirgin bir kayıp olmasıdır. Ruh sağlığı yardım kuruluşu Mind'a göre cinselliğe olan ilginizi kaybedebilir veya zevk alamayabilirsiniz.

Çünkü kronik stres testosteron üretimini etkileyerek cinsel istekte onda birlik bir azalmaya yol açabilir.

Strese karşı özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, stres fiziksel sağlığınızı etkiliyorsa doktorunuzla görüşmelisiniz.

Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor - 8

Yapılan araştırmalar stresin hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor.

2021 tarihli bir makale, ruh sağlığı sorununun ani kalp ölümüne neden olabileceğini gösterirken, 2015 tarihli bir çalışma, kronik stres ve depresyon nedeniyle erken ölüm riskinin yüzde 50 arttığını gösterdi.

DAHA FAZLA GÖSTER