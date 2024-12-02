Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor

İŞTAH EKSİKLİĞİ

Dr. Tang stresi bir "kısır döngü" olarak tanımlıyor; çünkü uyku eksikliği aynı zamanda vücudun kortizol seviyelerini düzenlemesini zorlaştırıyor ve bu da sorunu daha da kötüleştiriyor.



Dikkat edilmesi gereken bir diğer belirti ise iştahta meydana gelen ani değişimdir.



"Bazen stres hiç yemek yemememize neden oluyor, ama bazen de çok fazla yememize neden oluyor ve bu, kortizolün normal işleyişimizi etkilemesinin bir sonucu" dedi.



Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre stres ayrıca vücudu yaralanma ve ağrıya karşı korumanın bir yolu olarak fiziksel olarak gerginleştirebilir.



Bu durum kas ağrılarını artırır çünkü dokular sürekli gergindir.





