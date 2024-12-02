Stres seviyenizin sizi öldürecek kadar yüksek olduğunu gösteren 5 işaret: Erken ölüm riskinin yüzde 50 arttırıyor
Stresin kalp atış hızından uyku sorunlarına kadar bir dizi fiziksel soruna yol açabileceğini uzun zamandır biliyoruz. Peki ne kadar zararlı olabilir? Uzmanlar MailOnline'a yaptığı açıklamada, ruhsal çalkantının fiziksel hastalıklar kadar ölümcül olabileceğini söyledi.
Stresin kalp atış hızından uyku sorunlarına kadar bir dizi fiziksel soruna yol açabileceğini uzun zamandır biliyoruz. Peki ne kadar zararlı olabilir? Uzmanlar MailOnline'a yaptığı açıklamada, ruhsal çalkantının fiziksel hastalıklar kadar ölümcül olabileceğini söyledi.
Psikolog Dr. Audrey Tang'a göre, uzun süreli stres kalp krizi ve kilo alma riskini önemli ölçüde artıran hormonların salgılanmasını tetikleyebilir; bu da obeziteyle ilişkili hastalıklara yol açabilir. Dr. Tang, stres seviyenizin zirveye ulaştığına ve önümüzdeki yıllarda fiziksel sorunlara yol açtığına dair uyarı işaretlerini ortaya koydu.