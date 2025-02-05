Strese bağlı 5 cilt hastalığı: Cilt bariyerini zayıflatıp iltihabı tetikliyor

STRESE BAĞLI CİLT HASTALIKLARI

Atopik Dermatit: Stres, cildin bariyer fonksiyonunu bozarak ve bağışıklık tepkilerini tetikleyerek atopik dermatiti ve diğer egzamaları kötüleştirir.



Sedef hastalığı: Stres, iltihaplı yolları tetiklediği için sedef hastalığı alevlenmelerine neden olan önemli bir etkendir



Ürtiker: Stres, mast hücresi degranülasyonunu tetiklediği için kaşıntılı kurdeşenlerin oluşmasına neden olabilir



Akne: Stres, yağ üretimini ve iltihabı artıran hormonal dalgalanmalara neden olarak akne ataklarına neden olur



Rozasea: Rozasea için iyi bilinen bir tetikleyici strestir. Artan hassasiyet ve cilt kızarıklığına neden olabilir.





