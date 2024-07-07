Su gibi tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor! Zararları saymakla bitmiyor, organların en büyük düşmanı
Gençler arasında çok sık tüketilen enerji içeceklerinin vücuda olan zararları saymakla bitmiyor. Özellikle de aşırı miktarda tüketilen enerji içecekleri kalp ritim bozukluklarına sebep olabiliyor. Yapılan son araştırmalarda enerji içecekleriyle ilgili ortaya çıkan gerçek endişe yarattı. Enerji içeceği tüketimi kalp, uyku problemi, bağımlılık şeker gibi pek çok hastalığı tetikleyebileceği gibi söz konusu içecekler tüketiciyi intihara kadar sürükleyebiliyor.
Enerji içecekleri, içeriğindeki yoğun şeker ve kafein sebebiyle sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor.