Su gibi tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor! Zararları saymakla bitmiyor, organların en büyük düşmanı

Bazı enerji içecekleri yüksek miktarda şeker içerir. Bu da obezite, tip 2 diyabet ve diş çürümesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir

Enerji içecekleri, alkol veya diğer ilaçlarla birlikte tüketildiğinde beklenmedik etkileşimlere neden olabilir. Özellikle alkol ile karıştırılması, kişinin risk alışkanlıklarını artırabilir ve sağlık risklerini ciddi şekilde artırabilir.