Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin

Sıcak yaz günlerinde vücudunuz daha çok sıvı ihtiyacı duyar. Bu sebeple su tüketimini önemsemek gerekir. Ancak fazla su içmek sağlığınız için tehlikeli olabilir. Fazla su alımı vücudunuzdaki sodyum seviyesinin düşmesine sebep olabilir. Bu durum da su zehirlenmesi yaşama riskini artırabilir. Aşırı su tüketimi beyin hücrelerinin şişmesine neden olarak baş ağrısı ve sersemlik hissine yol açabilir. Peki, günde kaç bardak su içmek gerekir?

Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 1

Su bir yaşam kaynağıdır ve sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için su tüketimini önemsemek gerekir. Özellikle sıcak yaz günlerinde vücudunuz daha çok suya ihtiyaç duyar. Ancak yaz sıcağında suyu aşırı tüketmek su zehirlenmesine yol açabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 2

DailyMail'in haberine göre, Teksas'ta bir kiş, su içtikten sonra kalp krizi benzeri semptomlarla hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki adam, Haziran ayında cıvanın 37,7 santigrat dereceyi (100 F) aştığı sıcak bir yaz gününde çalışıyordu ve o kadar susamıştı ki 5 saat içinde 3 litre su içmekten kendini alamadı.

Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 3

Ancak kısa süre sonra mide bulantısı, yorgunluk, göğüs ağrısı hissetmeye başladı ve kalp krizini taklit eden semptomlar olan nefes almada zorluk çekti.

Su zehirlenmesi veya tek seferde çok fazla su içmek potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 4

Su zehirlenmesi veya su zehirlenmesi, beyin şişmesi, nöbetler ve hatta ölüm dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Daha önce, Hindistan'da bir kadın sadece 20 dakikada 64 bardak su içtikten sonra öldü. Sıcak hava dalgası su zehirlenmesi riskini artırabilir. Bu sebeple su tüketirken dikkatli olmak gerekir

Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 5

Sıcak ve nemli koşullar, insanlar aşırı susuzluk hissedebilecekleri veya su kaybını hızla telafi etme ihtiyacı duyabilecekleri için su zehirlenmesi riskini artırabilir. Ancak bu, böbreklerinizi yorabilir ve elektrolitleri, özellikle sodyumu seyreltebilir.

Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 6

SU ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Su zehirlenmesi, vücuttaki tuz ve elektrolitler aşırı su alımından sonra seyreldiğinde ve böbrekler tüm bu suyu idrar yoluyla dışarı atamadığında meydana gelebilir. Bu, şişkinliğe, poliüreaya, hiponatremiye (serum sodyum konsantrasyonu 135 mEq/L'den az), şişmeye ve zayıf metabolizmaya yol açabilir.

Böbrekler bir seferde yalnızca sınırlı miktarda suyu kaldırabilir ve kısa bir süre içinde aşırı miktarda sıvı içmek ciddi sonuçlara yol açabilir. Hücrelerin şişmesinden kalp krizi benzeri semptomlara kadar, sisteminizdeki tüm bu ekstra su sizi hastaneye götürebilir. Su zehirlenmesinin belirtileri

Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 7

  • Uykulu hissetme
  • Kas zayıflığı veya kramp
  • Kan basıncında artış
  • Çift görme
  • Kafa karışıklığı
  • Duyusal bilgileri tanımlayamama
  • Nefes almada zorluk
Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 8

KİMLER RİSK ALTINDA?

Psikiyatrik bozukluğu olan kişiler: Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda, özellikle şizofreni hastalarında psikojenik polidipsi adı verilen bir fenomen görülür. Bu durumdan muzdarip kişiler aşırı su içebilir ve bu da hiponatremiye ve su zehirlenmesine yol açabilir.

Sporcular: Dayanıklılık gerektiren spor etkinliklerine, askeri eğitime veya diğer yüksek efor gerektiren aktivitelere katılan kişiler su zehirlenmesinden muzdarip olabilir.

Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 9

NIH'nin (Ulusal Sağlık Enstitüleri) araştırması, bu durumun her yıl yaklaşık 3-6 milyon Amerikalıyı veya en azından 100 kişiden birini etkilediğini göstermektedir.

Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin - 10

GÜN İÇİNDE 8-10 BARDAK SU İÇMEK VÜCUDUNUZ İÇİN YETERLİ OLABİLİR

CDC'ye (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) göre bir kişinin bir günde içmesi gereken su miktarına dair sabit bir kılavuz bulunmamakla birlikte, kısa bir süre içinde aşırı tüketime dikkat edilmelidir.

Hiponatremi, vücut sodyum içeriğine kıyasla toplam vücut suyunun fazlalığından kaynaklanan bir elektrolit anormalliğidir. Bir saat içinde 3-4 litre su içerseniz ve bundan kurtulamazsanız böbrekleriniz bunalabilir.

Sıcak hava dalgasının ortasında, vücuttaki elektrolitlerin sağlıklı bir dengesini korumak için önemli olan yaklaşık 8-10 bardak su tüketilmesi önerilir.

DAHA FAZLA GÖSTER