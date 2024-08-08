Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin
Sıcak yaz günlerinde vücudunuz daha çok sıvı ihtiyacı duyar. Bu sebeple su tüketimini önemsemek gerekir. Ancak fazla su içmek sağlığınız için tehlikeli olabilir. Fazla su alımı vücudunuzdaki sodyum seviyesinin düşmesine sebep olabilir. Bu durum da su zehirlenmesi yaşama riskini artırabilir. Aşırı su tüketimi beyin hücrelerinin şişmesine neden olarak baş ağrısı ve sersemlik hissine yol açabilir. Peki, günde kaç bardak su içmek gerekir?
Su bir yaşam kaynağıdır ve sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için su tüketimini önemsemek gerekir. Özellikle sıcak yaz günlerinde vücudunuz daha çok suya ihtiyaç duyar. Ancak yaz sıcağında suyu aşırı tüketmek su zehirlenmesine yol açabilir.