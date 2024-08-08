Su zehirlenmesine dikkat! Ölümle sonuçlanabilir, yazın bu belirtileri görmezden gelmeyin

GÜN İÇİNDE 8-10 BARDAK SU İÇMEK VÜCUDUNUZ İÇİN YETERLİ OLABİLİR

CDC'ye (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) göre bir kişinin bir günde içmesi gereken su miktarına dair sabit bir kılavuz bulunmamakla birlikte, kısa bir süre içinde aşırı tüketime dikkat edilmelidir.

Hiponatremi, vücut sodyum içeriğine kıyasla toplam vücut suyunun fazlalığından kaynaklanan bir elektrolit anormalliğidir. Bir saat içinde 3-4 litre su içerseniz ve bundan kurtulamazsanız böbrekleriniz bunalabilir.

Sıcak hava dalgasının ortasında, vücuttaki elektrolitlerin sağlıklı bir dengesini korumak için önemli olan yaklaşık 8-10 bardak su tüketilmesi önerilir.