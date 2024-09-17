Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor

Sürekli aç hissetmek, özellikle yemek yedikten sonra can sıkıcı olabilir. Açlık normal bir bedensel tepki olsa da uzun süre devam ederse, basit bir yiyecek ihtiyacının yanı sıra başka nedenler de olabilir. Neden böyle hissettiğinizi biliyorsanız, bununla başa çıkmanız daha kolay olabilir. İşte sürekli aç hissetmenin 6 tipik nedeni.

Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor - 1

1- YETERLİ PROTEİN ALMAMAK

Doygun hissetmek için proteine ​​ihtiyacınız vardır. Diyetinizdeki yetersiz protein, vücudunuzu yemeklerden sonra tatminsiz bırakabilir ve bu da daha sık açlık hissetmenize neden olur.

Tavuk, yumurta, fasulye ve yoğurt gibi protein açısından zengin yiyecekler daha yavaş sindirilir ve sizi daha uzun süre tok tutar. Bunları atlarsanız sürekli yiyecek arıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

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Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor - 2

2- BESLENME LİSTESİNDE LİF EKSİKLİĞİ

Lif, açlığı düzenlemek için olmazsa olmazdır. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller, midede daha yavaş parçalanan yüksek lifli gıdalara örnektir.

Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor - 3

Bunu yapmak kan şekeri seviyenizi sabit tutabilir ve açlığın başlamasını geciktirebilir. Düşük lifli bir diyet vücudunuzun yiyecekleri daha hızlı parçalamasına neden olur, bu da sürekli aç hissetmenize neden olur.

Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor - 4

3- ÇOK HIZLI YEMEK

Vücudunuzun açlık sinyalleri çok hızlı yemek yiyerek karıştırılabilir. Beyninizin tokluğu algılaması yaklaşık yirmi dakika sürer. Hızlı yemek yemek genellikle ipucu kaçırmanıza neden olur, bu da aşırı yeme ve ardından gelen açlık sancılarına yol açabilir.

Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor - 5

Daha yavaş yemek, vücudunuza ne zaman yeterli olduğunu söylemesi için daha fazla zaman tanır ve aşırı açlıktan kaçınabilir.

Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor - 6

4- VÜCUDU SUSUZ BIRAKMAK

Çoğu zaman susuzluk açlıkla karıştırılır. Susuz kaldığınızda beyniniz açlık sinyallerine benzer sinyaller alabilir ve su içmeniz gerekirken yemeğe yönelmenize neden olabilir. Gün boyunca susuz kalmamak ve açlık sinyallerinizi düzenlemek, yersiz istekleri en aza indirebilir.

Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor - 7

5- YETERSİZ UYKU

Açlık hormonlarınız, özellikle ghrelin ve leptin, uyku eksikliği nedeniyle bozulabilir. Leptin tokluk hissi verirken, ghrelin iştahı artırır.

Yeterince uyumadığınızda vücudunuz daha fazla ghrelin ve daha az leptin üretir, bu da yeterince yemiş olsanız bile aç hissetmenize neden olur. Uygun uyku bu hormonları dengeler, bu da gereksiz iştahı azaltır.

Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor - 8

6- DİKKATSİZCE YEMEK YEMEK

Televizyon izlerken veya telefonunuzda gezinirken yemek yiyorsanız ne kadar yemek yediğinizi fark etmeyebilirsiniz. Dikkatsizce yemek yemek, aşırı yeme veya tok hissetmeme olasılığını artırır ve bu da daha sonraki açlık sancılarını tetikler.

Sürekli aç hissetmenizin 6 nedeni! Herkes aynı hatayı yapıyor - 9

Yemek yerken farkındalığı uygulayarak, ne yediğinize dikkat ederek ve her lokmanın tadını çıkararak tok hissedebilir ve kronik açlığı önleyebilirsiniz.

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