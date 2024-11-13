Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek

Diyabet olarak da bilinen şeker hastalığı, pankreasın yeterince insülin üretememesi veya vücudun onu doğru kullanamaması sonucu kan dolaşımında şekerin birikmesine bağlı kanda yüksek şeker varlığına neden olan kronik bir hastalıktır. Peki, diyabet sadece şekerli gıda tüketimi sonucu mu ortaya çıkar? İşte yanıtı.

Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 1

Diyabet, vücudunuz kan şekeri seviyelerini etkili bir şekilde düzenleyemediğinde ortaya çıkar.

Bu, pankreasınızın yeterli insülin üretmemesi, hücrelerinizin insüline direnç göstermesi veya her iki faktörün bir kombinasyonu sonucu ortaya çıkabilir.

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Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 2

ŞEKER VE DİYABET ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

İnsanlar genellikle çok fazla şeker yemenin doğrudan diyabet hastalığına neden olup olmadığını merak eder. Ancak bunun cevabı basit bir "evet" veya "hayır"dan daha karmaşıktır.

Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 3

Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin vücudun insülin üreten hücrelerine saldırdığı bir otoimmün durumdur ve şeker tüketiminden kaynaklanmaz. Ancak daha yaygın olan Tip 2 diyabet, diyet de dahil olmak üzere yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkilidir.

Şeker ve diyabet arasındaki bağlantı hakkında bilmeniz gereken 5 önemli şey;

Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 4

AŞIRI ŞEKER KİLO ALIMINA NASIL YOL AÇAR?

Özellikle şekerli içeceklerden ve işlenmiş gıdalardan çok fazla şeker tüketiyorsanız, temel besin maddeleri olmadan yüksek kalorili olması nedeniyle kilo alımına neden olur. Özellikle karın çevresinde aşırı kilo, insülin direncine yol açtığı için tip 2 diyabet için en güçlü risk faktörlerinden biridir.

Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 5

İNSÜLİN DİRENCİ GELİŞİMİ

İnsülin direnci ile şeker tüketimi arasındaki ilişki, Amerikan Diyabet Derneği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve çeşitli akademik kurumlar dahil olmak üzere birçok sağlık örgütü ve araştırmacı tarafından incelenmiştir.

Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 6

Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Kalp Derneği ayrıca, her ikisi de tip 2 diyabetin başlamasına önemli ölçüde katkıda bulunan obezite ve insülin direnci riskini azaltmak için ilave şeker alımının sınırlandırılmasını önermektedir.

Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 7

ŞEKERLİ İÇECEKLER KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİR Mİ?

Gazlı içecekler ve tatlandırılmış meyve suları gibi şekerli içecekler kan şekeri ve insülin seviyelerinde hızlı artışlara neden olur.

Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 8

Araştırmalar, şekerli içecekleri sık sık tüketen kişilerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu içecekler sizi tok hissettirmeden aşırı tüketilmesi kolaydır ve daha fazla kalori alımına ve daha yüksek diyabet riskine yol açar.

Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 9

İŞLENMİŞ GIDALARDAKİ GİZLİ ŞEKERLER KİLO ALIMINA YOL AÇABİLİR

Birçok paketlenmiş gıda, soslar, ekmekler ve tahıllar gibi çok tatlı olmayanlar da dahil olmak üzere, ilave şekerler içerir. Bu gizli şekerler birikerek genel şeker alımını artırabilir ve zamanla kilo alımına ve insülin direncine neden olabilir.

Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek - 10

DENGELİ BESLENME DİYABETİ NASIL AZALTABİLİR?

Lif, yağsız protein, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar açısından zengin dengeli bir beslenme kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle lif, şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olarak ani yükselmeleri önlemeye ve insülin üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olur.

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