Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek
Diyabet olarak da bilinen şeker hastalığı, pankreasın yeterince insülin üretememesi veya vücudun onu doğru kullanamaması sonucu kan dolaşımında şekerin birikmesine bağlı kanda yüksek şeker varlığına neden olan kronik bir hastalıktır. Peki, diyabet sadece şekerli gıda tüketimi sonucu mu ortaya çıkar? İşte yanıtı.
Diyabet, vücudunuz kan şekeri seviyelerini etkili bir şekilde düzenleyemediğinde ortaya çıkar.
Bu, pankreasınızın yeterli insülin üretmemesi, hücrelerinizin insüline direnç göstermesi veya her iki faktörün bir kombinasyonu sonucu ortaya çıkabilir.