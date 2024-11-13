Sürekli şekerli gıda tüketmek diyabete neden olur mu? Çok az kişinin bildiği gerçek

Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin vücudun insülin üreten hücrelerine saldırdığı bir otoimmün durumdur ve şeker tüketiminden kaynaklanmaz. Ancak daha yaygın olan Tip 2 diyabet, diyet de dahil olmak üzere yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkilidir.



Şeker ve diyabet arasındaki bağlantı hakkında bilmeniz gereken 5 önemli şey;