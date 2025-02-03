Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir

DÜŞÜK DEMİR SEVİYELERİ (Anemi)

Demir, kanda oksijen taşınması için önemlidir. 1996'da yayınlanan bir araştırmaya göre, Anemi, demir eksikliği olan kişilerin soğuk stresi sırasında vücut sıcaklıklarını kontrol edememesinde önemli bir rol oynar. Demir eksikliği aneminiz varsa, vücudunuz yeterli sıcaklığı üretmek için mücadele eder ve sıcaklık normal olsa bile üşümenize neden olur. Yorgunluk, baş dönmesi ve soluk cilt gibi semptomlar bu duruma eşlik eder. Ispanak, mercimek ve kırmızı et gibi demir açısından zengin yiyecekler yemek yardımcı olabilir.