Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir
Sürekli üşümenin çeşitli nedenleri olabilir. Sürekli üşümek basit bir sorun değildir, vücudunuzda bir şeylerin ters gittiğinin bir işareti olabilir. Bu sorunlar vücudun sıcaklığı düzenleme yeteneğini etkiler. Sürekli üşümenin arkasındaki nedenleri anlamak, altta yatan sağlık sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir.
Herkes rahat görünürken siz titrediğinizi mi fark ediyorsunuz? Bazı insanlar doğal olarak soğuğa daha iyi tahammül ederken, diğerleri sıcak ortamlarda bile üşüyor gibi görünüyor. Siz sürekli bir kazağa uzanırken diğerleri tişörtle idare ediyorsa, bunun arkasında bir neden olabilir.
Bazı insanların sürekli üşümesinin 6 yaygın nedeni şunlardır.