Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir

Sürekli üşümenin çeşitli nedenleri olabilir. Sürekli üşümek basit bir sorun değildir, vücudunuzda bir şeylerin ters gittiğinin bir işareti olabilir. Bu sorunlar vücudun sıcaklığı düzenleme yeteneğini etkiler. Sürekli üşümenin arkasındaki nedenleri anlamak, altta yatan sağlık sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir.

Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir - 1

Herkes rahat görünürken siz titrediğinizi mi fark ediyorsunuz? Bazı insanlar doğal olarak soğuğa daha iyi tahammül ederken, diğerleri sıcak ortamlarda bile üşüyor gibi görünüyor. Siz sürekli bir kazağa uzanırken diğerleri tişörtle idare ediyorsa, bunun arkasında bir neden olabilir.

Bazı insanların sürekli üşümesinin 6 yaygın nedeni şunlardır.


SAĞLIK HABERLERİ

Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir - 2

KÖTÜ KAN DOLAŞIMI

Vücudunuz sizi sıcak tutmak için iyi kan akışına güvenir. Dolaşımınız zayıfsa, özellikle elleriniz ve ayaklarınızda, diğerlerinden daha üşüyebilirsiniz. Raynaud hastalığı veya altta yatan kalp sorunları gibi durumlar zayıf kan dolaşımına neden olarak vücudunuzun ısıyı düzgün bir şekilde dağıtmasını zorlaştırabilir. Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak bile kan akışını azaltabilir ve ekstremitelerinizi soğutabilir.




Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir - 3

DÜŞÜK DEMİR SEVİYELERİ (Anemi)

Demir, kanda oksijen taşınması için önemlidir. 1996'da yayınlanan bir araştırmaya göre, Anemi, demir eksikliği olan kişilerin soğuk stresi sırasında vücut sıcaklıklarını kontrol edememesinde önemli bir rol oynar. Demir eksikliği aneminiz varsa, vücudunuz yeterli sıcaklığı üretmek için mücadele eder ve sıcaklık normal olsa bile üşümenize neden olur. Yorgunluk, baş dönmesi ve soluk cilt gibi semptomlar bu duruma eşlik eder. Ispanak, mercimek ve kırmızı et gibi demir açısından zengin yiyecekler yemek yardımcı olabilir.

Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir - 4

TİROİD SORUNLARI

Tiroidiniz, boynunuzda metabolizmayı ve vücut sıcaklığını kontrol eden küçük bir bezdir. Az çalışıyorsa (hipotiroidizm), vücudunuz daha az ısı üretir ve sürekli üşümenize neden olur. Diğer semptomlar arasında kuru cilt, kilo alımı ve halsizlik bulunur. Bir doktor, basit bir kan testiyle tiroid seviyelerinizi kontrol edebilir.


Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir - 5

YETERSİZ VÜCUT YAĞI

Yağ, yalıtım görevi görerek vücudunuzu sıcak tutar. Bir araştırma, kilolu insanların soğukta zayıf insanlara göre daha az titrediğini ve vücut ısısında daha az düşüşler yaşadığını belirtti. Çok düşük vücut yağınız varsa, vücudunuz hızla ısı kaybeder ve bu da ısınmanızı zorlaştırır. Düşük kilolu veya aşırı kısıtlayıcı diyetler uygulayan kişiler diğerlerinden daha fazla üşüyebilir. Yeterli sağlıklı yağ ve protein içeren dengeli bir diyet yemek vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olabilir.


Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir - 6

SUSUZ KALMAK

Farkında olmayabilirsiniz, ancak vücut ısısını düzenlemek için susuz kalmamak çok önemlidir. Su, kan dolaşımını ve ısı dağılımını korumaya yardımcı olur. Susuz kalırsanız, vücudunuz yeterli ısıyı üretmekte zorlanabilir ve bu da üşümenize neden olabilir. Gün boyunca yeterli sıvı içmek bunu önlemeye yardımcı olabilir.


Sürekli üşüyor musunuz? 6 ciddi sorunun işareti olabilir - 7

UYKU EKSİKLİĞİ

Uyurken vücudunuz kendini onarır ve düzenler. Kötü uyku veya dinlenme eksikliği metabolizmanızı yavaşlatabilir ve vücudunuzun ısısını korumasını zorlaştırabilir. Kronik uyku eksikliği ayrıca dolaşımı ve hormonal dengeyi etkileyerek sürekli üşümelere yol açabilir. Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olmak için her gece en az 7-9 saat kaliteli uykuyu hedefleyin.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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