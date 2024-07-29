Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki
Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde adaçayı hasat dönemi başladı. Adaçayı hem mutfaklarda hem de geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılanılan şifalı bir bitki. İki yıl önce 17-20 TL arasında sattılan adaçayını geçen yıl 5-8 TL arasında satıldı. Bu yıl adaçayı fiyatları şu an 15-20 TL arasında değişiyor.
Karbasan köyünde adaçayı yetiştiriciliğine 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile 25 yetiştiricinin 50 dekar alanda başladığını söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, 2024 yılında köydeki adaçayı üretici sayısının 100'ü, üretim alının ise 300 dekarı aştığını söyledi.