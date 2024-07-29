Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki

Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde adaçayı hasat dönemi başladı. Adaçayı hem mutfaklarda hem de geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılanılan şifalı bir bitki. İki yıl önce 17-20 TL arasında sattılan adaçayını geçen yıl 5-8 TL arasında satıldı. Bu yıl adaçayı fiyatları şu an 15-20 TL arasında değişiyor.

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 1

Karbasan köyünde adaçayı yetiştiriciliğine 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile 25 yetiştiricinin 50 dekar alanda başladığını söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, 2024 yılında köydeki adaçayı üretici sayısının 100'ü, üretim alının ise 300 dekarı aştığını söyledi.

SAĞLIK HABERLERİ

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 2

Adaçayı hasadı halen devam ettiğini anlatan Bilkaya, "Önceki senelerde adaçayı fiyatları çok iyi idi. Alımlarda her yıl fiyatlar artarak devam ediyordu. Ancak son iki senedir fiyatlar düştü. İki yıl önce 17-20 TL arasında sattığımız adaçayını geçen yıl 5-8 TL arasında sattık. Bu yıl adaçayı fiyatları şu an 15-20 TL arasında değişiyor. Adaçayını değerinde satmakta sıkıntı çekiyoruz. Fiyatlar düşünce üreticilerin adaçayına ilgisi azaldı ve adaçayı üretimi azalmaya başladı.

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 3

Geçen günlerde Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci ile Ziraat Odası ve Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) Başkanı Yusuf Çalışkan köyümüzde yetişen aromatik bitkilerle ilgili incelemelerde bulundu. Kütahya Belediyesi ve HAYKOOP ile yapacağımız proje çerçevesinde Kütahya merkezinde bir tesis kurmayı planlıyoruz. Bu sayede köyümüzde hem adaçayının üretimini ve fiyatını arttırmak, hem de diğer aromatik bitkileri değerlendirmek amacındayız. Böylelikle Kütahya'mızı adaçayı üretim merkezi haline getirmiş olacağız” diye konuştu.

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 4

2016 yılında 5 dekar alanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen adaçayı fidelerini dikerek üretime başladığını söyleyen adaçayı üreticisi Mehmet Tuncel, “8 yıldan bu yana adaçayının gerekli çapa ve bakımlarını yapıp her yıl Temmuz ayının ortalarından itibaren biçip kuruttuktan sonra tüccara satarak aile ekonomimize katkı sağıyoruz. Bu yıl havalar kurak geçtiği için köyümüzde adaçayı üretimi düştü” dedi.

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 5

Adaçayı özellikle kurak toprakları tercih eder. Kireççe zengin kumlu-tınlı ve tınlı-kumlu topraklarda iyi bir şekilde kültürü yapılabilir.

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 6

Adaçayı (Salvia officinalis), hem mutfaklarda hem de geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan bir bitkidir. Adaçayının vücuda pek çok faydası bulunur. Güçlü bir antioksidan olan adaçayı yaşlanma etkilerini azaltır.

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 7

HÜCRE HASARINI GİDERİR

Adaçayı, serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir. Bu, hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

GAZ VE ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLER

Adaçayı, sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Sindirimi rahatlatabilir, gaz ve şişkinlik hissini azaltabilir ve mide bulantısını hafifletebilir.

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 8

ENFEKSİYONLA SAVAŞIR

Adaçayı, bakteriyel ve viral enfeksiyonlarla savaşan özelliklere sahip olabilir. Bu, boğaz ağrılarını ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Adaçayı, iltihapları azaltma yeteneğine sahip doğal bileşenler içerir. Bu, eklem ağrıları ve diğer iltihaplı durumlarda rahatlama sağlayabilir.

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 9

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Adaçayının, hafıza ve zihinsel keskinliği artırabileceğine dair bazı araştırmalar vardır. Konsantrasyon ve öğrenme yeteneğini destekleyebilir. Kadınlarda menopoz semptomlarını hafifletebilir ve hormonal dengeyi destekleyebilir.

Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki - 10

ÖNEMLİ! Adaçayını kullanırken, özellikle hamileyseniz veya belirli sağlık sorunlarınız varsa, doktorunuza danışmak önemlidir. Ayrıca, adaçayını aşırı tüketmemeye dikkat etmek gerekir, çünkü bazı insanlarda yan etkilere yol açabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER