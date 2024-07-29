Susuz, kurak topraklarda yetişiyor! Talep görmüyor ama her derde deva: Vücuttaki mikrobu öldüren bitki

Geçen günlerde Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci ile Ziraat Odası ve Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) Başkanı Yusuf Çalışkan köyümüzde yetişen aromatik bitkilerle ilgili incelemelerde bulundu. Kütahya Belediyesi ve HAYKOOP ile yapacağımız proje çerçevesinde Kütahya merkezinde bir tesis kurmayı planlıyoruz. Bu sayede köyümüzde hem adaçayının üretimini ve fiyatını arttırmak, hem de diğer aromatik bitkileri değerlendirmek amacındayız. Böylelikle Kütahya'mızı adaçayı üretim merkezi haline getirmiş olacağız” diye konuştu.