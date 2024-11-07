Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek
Süt tadı ve besinsel faydaları nedeniyle sevilen doyurucu ve sakinleştirici bir içecektir. Ancak çok fazla süt içmenin kilo alımına yol açabileceğinden endişe ediyor. Peki, süt içmek kilo aldırır mı? İşte hiç bilinmeyen etkisi.
"Süt içmek kilo aldırır mı?" Bu sorunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Süt zengin besin değeriyle vücut için faydalıdır ve kalorisi yüksektir. Bazı süt türleri ayrıca ilave şeker içerir. Süt de dahil olmak üzere herhangi bir kaynaktan çok fazla kalori tüketmek kilo alımına neden olabilir.