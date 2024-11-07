Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek

"Süt içmek kilo aldırır mı?" Bu sorunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Süt zengin besin değeriyle vücut için faydalıdır ve kalorisi yüksektir. Bazı süt türleri ayrıca ilave şeker içerir. Süt de dahil olmak üzere herhangi bir kaynaktan çok fazla kalori tüketmek kilo alımına neden olabilir.