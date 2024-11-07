Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek

Süt tadı ve besinsel faydaları nedeniyle sevilen doyurucu ve sakinleştirici bir içecektir. Ancak çok fazla süt içmenin kilo alımına yol açabileceğinden endişe ediyor. Peki, süt içmek kilo aldırır mı? İşte hiç bilinmeyen etkisi.

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 1

"Süt içmek kilo aldırır mı?" Bu sorunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Süt zengin besin değeriyle vücut için faydalıdır ve kalorisi yüksektir. Bazı süt türleri ayrıca ilave şeker içerir. Süt de dahil olmak üzere herhangi bir kaynaktan çok fazla kalori tüketmek kilo alımına neden olabilir.

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Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 2

SÜT VE KİLO ALIMI

Birçok diyetin temel gıdası olan süt, kilo üzerindeki etkisiyle ilgili tartışmalara yol açmıştır. Orta düzeyde süt tüketimi kilo yönetimini destekleyebilir. Ancak, özellikle tam yağlı süt olmak üzere aşırı alım, kalori içeriği nedeniyle kilo alımına katkıda bulunabilir.

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 3

Yağ içeriğinden bağımsız olarak bir fincan süt yaklaşık 11 ila 12 gram karbonhidrat içerir. Kalori sayıları süt çeşitleri arasında değişir: tam yağlı (146 kalori), az yağlı (122 kalori), az yağlı (102 kalori) ve yağsız (86 kalori).

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 4

Journal of Advances in Nutrition'da 2019'da yayınlanan bir rapor, tam yağlı süt ürünleri tüketmenin doğrudan kilo alımıyla ilişkili olmadığını öne sürüyor.

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 5

Aslında, düzenli süt tüketimi yağsız kas kütlesini artırabilir ve vücut yağını azaltabilir, özellikle de yüksek karbonhidratlı yiyecekler yerine seçildiğinde.

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 6

Süt kalsiyum ve protein sağlasa da, bazı kişiler için uygun değildir. Laktoz intoleransı olan kişiler, kilo vermeyi hedefleyenler veya belirli diyet planlarını takip edenler, düzenli süt tüketimini azaltmalı veya alternatifler aramalıdır.

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 7

Süt bazıları için faydalı olsa da, özellikle kilolarını yönetenler için herkes için uygun olmayabilir.

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 8

Kilo alımını önlemek için az yağlı süt seçeneklerini seçin ve ilave şekeri sınırlayın. Çocuklardan (4 su bardağı) yetişkinlere (3 su bardağı) ve hamile ve emziren kadınlara (4 su bardağı) kadar önerilen günlük süt alım yönergelerine uyun. Sonuç olarak, sağlıklı bir kiloyu korumak kalori alımını kalori harcamasıyla dengelemeyi içerir.

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 9

SÜT TÜKETMENİN FAYDALARI

Yağ içeriğinden bağımsız olarak, bir bardak süt yaklaşık 8 gram protein içerir. Bu, fiziksel aktivitenizi ve kuvvet antrenmanı rejimlerinizi destekleyebilir.

Ek olarak, süt şunların mükemmel bir kaynağıdır:

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 10

Riboflavin veya B2 vitamini,
B12
Potasyum
Fosfor
A ve D vitamini seviyelerini artırmak, süt işlemede yaygın bir uygulamadır.

Süt içmek, bazı hastalıklar ve rahatsızlıklar geliştirme olasılığını düşürebilir.

Süt içmek kilo aldırır mı? Kimsenin bilmediği gerçek - 11

2016 Ulusal Tıp Kütüphanesi çalışmasına göre, düzenli süt tüketimi kalp hastalığı ve kolorektal, mesane, meme ve mide kanserleri gibi çeşitli kanser türlerinin daha düşük riskiyle ilişkilendirilmiştir. Tip 2 diyabet riskinin azalması da süt ve diğer süt ürünleriyle ilişkilendirilmiştir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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