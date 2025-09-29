Süt kan şekerini yükseltir mi? Sağlıklı diye biliniyordu

Sade süt, doğal süt şekeri olan laktozu içerir. Laktoz, glikoz ve galaktozdan oluşur ve yavaş sindirilir; bu sayede kan şekeri seviyeleri daha stabil kalır. Sidney Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, sütün glisemik indeksi 46’dır; bu da şekerin kademeli olarak kana karıştığını ve ani yükselmelere neden olmadığını gösteriyor.



Buna karşın çikolatalı, çilekli süt, kafe tarzı latte ve milkshake gibi aromalı sütler yüksek miktarda ilave şeker içerir. ScienceDirect’te yayınlanan bir çalışma, aromalı sütlerin sade süte göre çok daha fazla şeker barındırdığını ve bu durumun yemek sonrası kan şekeri seviyelerini yükseltebileceğini ortaya koydu. Düzenli tüketimleri, özellikle diyabet veya prediyabet riski taşıyan kişiler için sağlık açısından sorun oluşturabilir.