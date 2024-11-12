Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı
Süt, en güçlü doğal kalsiyum kaynaklarından biri. Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olan süt, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Ancak yapılan son araştırmalar sütle ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, hayatları boyunca günde en az 400 ml süt içen kadınların, daha az süt içenlere kıyasla kalp krizi veya felç geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.
Süt en sağlıklı içeceklerin başında geliyor. Süt içerdiği mineral, vitamin, protein, iyot, kalsiyum ile çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunur.