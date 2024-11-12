Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı

BMC Medicine dergisinde yazan araştırma yazarı Profesör Karl Michaelsson, şunları söyledi: 'Sağlıklı bir diyet, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için olmazsa olmazdır.



Michaelsson; "Analizimiz, günde 300 ml'den fazla süt tüketimi ile iskemik kalp hastalığı ve özellikle kadınlarda miyokard enfarktüsü [kalp krizi] oranlarının daha yüksek olması arasında bir ilişki olduğunu desteklerken, erkeklerde böyle bir ilişki bulunmuyor" açıklamasında bulundu.