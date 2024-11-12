Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı

Süt, en güçlü doğal kalsiyum kaynaklarından biri. Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olan süt, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Ancak yapılan son araştırmalar sütle ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, hayatları boyunca günde en az 400 ml süt içen kadınların, daha az süt içenlere kıyasla kalp krizi veya felç geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 1

Süt en sağlıklı içeceklerin başında geliyor. Süt içerdiği mineral, vitamin, protein, iyot, kalsiyum ile çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunur.

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Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 2

Kemik gelişimi için kalsiyumun dışında yağ, karbonhidrat ve protein gibi besin öğeleri ile fosfor, magnezyum, flor, bakır ve çinko gibi besin öğeleri sütün içerisinde yeterli miktarda var. Ancak yapılan son araştırmalar şaşırtan bir gerçeği ortaya çıkardı.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 3

Süt içmek özellikle kadınlarda kalp krizi riskini artırabilir. İnek sütüyle yapılan büyük boy latte içmenin kadınlarda kalp hastalığı riskini yüzde 12'ye kadar artırabileceği ortaya çıktı.

Bulgular, kadınların içtiği sütün yağ oranı ne olursa olsun geçerliliğini korurken, yağsız versiyonları da aynı derecede riskliydi.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 4

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacılar, laktoz adı verilen süt şekerinin zamanla vücuttaki hücrelerde iltihaplanmaya yol açarak kalbe ekstra yük bindirebileceğini öne sürdüler.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 5

Artan riskin sadece kadınları etkileyebileceğini, çünkü kadınların laktozu erkeklerden daha iyi sindirebildiğinin bilindiğini de sözlerine eklediler.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 6

BMC Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada , 60.000'e yakın kadın ve 40.000'e yakın erkek olmak üzere toplam 101.000 kişinin katıldığı iki büyük popülasyon tabanlı çalışma incelendi.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 7

Katılımcılardan yaşam tarzları ve beslenmeleri hakkında bir anket doldurmaları istendi ve 33 yıl sonra takip edildiler.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 8

Özellikle, çalışmanın tamamı boyunca her gün büyük bir latteye eşdeğer miktarda süt tüketenlerin koroner kalp hastalığı (kalp yetmezliği, kalp krizi ve felç dahil) riskinin yüzde beş daha yüksek olduğu görüldü.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 9

Kadınların içtiği süt miktarı arttıkça kalp hastalığı riskinin de arttığı görüldü. Günde 600 ml beyaz şeker tüketen kadınların riskleri yüzde 12 artarken, 800 ml tüketen kadınların riskleri yüzde 21 arttı.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 10

Sokaktaki kahve dükkanlarındaki büyük fincanlardaki kahveler genellikle 560 ml sıvı içerir ve latte veya cappuccinodaki bu sıvının çoğu süttür.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 11

Araştırmacılar, bulguların tam yağlı, orta yağlı ve az yağlı süt için benzer olduğunu söyledi. Beslenme düzeninizde bir miktar sütün yerine yoğurt gibi fermente süt ürünlerinin tüketilmesinin riskleri bir miktar azaltabileceği belirtiliyor.

Fermente süt ürünleri sütten daha az laktoz içerir, çünkü fermantasyon süreci sütün laktozunun bir kısmını parçalamaktadır.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 12

BMC Medicine dergisinde yazan araştırma yazarı Profesör Karl Michaelsson, şunları söyledi: 'Sağlıklı bir diyet, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için olmazsa olmazdır.

Michaelsson; "Analizimiz, günde 300 ml'den fazla süt tüketimi ile iskemik kalp hastalığı ve özellikle kadınlarda miyokard enfarktüsü [kalp krizi] oranlarının daha yüksek olması arasında bir ilişki olduğunu desteklerken, erkeklerde böyle bir ilişki bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 13

Kadınlarda riskin daha yüksek olduğu, sütün yağ içeriğinden bağımsız olarak ortaya çıktı. 'Fermente edilmemiş sütün orta düzeyde fermente edilmiş sütle değiştirilmesi riskleri azaltabilir.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 14

Genellikle atardamarların içinde yağ birikmesiyle ilişkilidir ve kan pıhtılaşması riskini artırır. Süt ve süt ürünleri kemik sağlığı için hayati önem taşıyan kalsiyum, fosfor, protein ve diğer besin maddelerinin mükemmel bir kaynağıdır.

Sütü böyle içmek ani kalp krizi nedeni: Uzmanı kimsenin bilmediği zararı açıkladı - 15

Uluslararası Osteoporoz Vakfı, kalsiyumun iskeletimizin temel yapı taşlarından biri olduğunu açıkladı. Yeterli kalsiyum almazsanız, zamanla kemikleriniz zayıflayabilir ve osteoporoz riski artabilir; bu da kemiklerin kırılgan hale gelmesine ve kırılma olasılığının artmasına neden olabilir.

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