Suyla karıştırınca protein deposuna dönüşüyor! Gün boyu tok tutan besin, tüketen iğne ipliğe dönüyor

ALOE VERA

Aloe vera genellikle cilt sağlığı için önemlidir. Sivilce, akne, yara ya da leke sorunlarını kısa sürede giderir. Aloe vera doğru kullanıldığında kilo vermeyi de kolaylaştırır.



Aloe vera kullanarak hazırlayacağınız su ile bağırsaklarınızı çalıştırabilir ve sindirim sisteminin düzene girmesini sağlayabilirsiniz.



Aleo vera suyu sayesinde vücutta oluşan ödemden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Yağ yakımını hızlandırmak ve yağ oluşumunu engellemek için Aleo vera suyu tüketebilirsiniz.



3 bardak su ve 1 adet aloe vera bitkisinin jel kısmını blenderdan geçirin.



İçerisine 1 dilim limon ekleyin ve tüketin.