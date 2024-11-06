Suyun içerisine 2 tatlı kaşığı eklemek regl sancısını kesiyor: Modern tıbbın babası Hipokrat yüzyıllar önce önerdi
Hayıt bir diğer ismiyle namus otu binlerce yıldır kadın hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmasıyla biliniyor. Hayıt ağacını kullanma geleneği MÖ 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Modern tıbbın atası olan Hipokrat, bitkinin menstrüel sorunlar için kullanılmasını önermiştir. Adet öncesi dönemdeki gerginliği azaltan bu tohum, ağrıları ve menapoz dönemi şikayetlerini hafifletmesiyle de bilinir.
Hayıt (Vitex agnus-castus), ballıbabagiller (Verbenaceae) familyasına ait, genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen, bir çalı türüdür. Halk arasında "İlahı Hayıt" veya "Kutsal Hayıt" olarak da bilinir. Bu bitki, özellikle geleneksel tıpta kullanımıyla tanınır ve uzun yıllar boyunca şifalı özellikleriyle öne çıkmıştır.