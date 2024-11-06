Suyun içerisine 2 tatlı kaşığı eklemek regl sancısını kesiyor: Modern tıbbın babası Hipokrat yüzyıllar önce önerdi

HAYIT OTU FAYDALARI

1. Kadın Sağlığını Destekler



Adet Düzensizlikleri ve PMS (Premenstrüel Sendromu): Hayıt, hormonları dengeleyerek adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olabilir. Adet öncesi rahatsızlıklar (mood değişiklikleri, şişkinlik, ağrılar) üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.



Menopoz Belirtilerini Hafifletir: Menopoz dönemindeki kadınlar için sıcak basmaları, gece terlemeleri ve hormon dengesizlikleri gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.



Polikistik Over Sendromu (PCOS): Hayıt, PCOS hastalığı olan kadınlarda hormon seviyelerini dengeleyerek, yumurtlama düzenini iyileştirebilir ve bu sayede gebelik şansını artırabilir



2. Hormon Dengeleyici Etkisi



Prolaktin Seviyelerini Düzenler: Hayıt, prolaktin hormonunu dengeleyerek, süt üretimini kontrol edebilir. Fazla prolaktin, kadınlarda adet düzensizliklerine ve infertiliteye yol açabilir, bu durumda hayıt kullanılabilir.



Progesteron Üretimini Artırır: Hayıt, progesteron üretimini teşvik edebilir, bu da adet döngüsünün düzgün işlemesine yardımcı olur.