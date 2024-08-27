Suyunu sakın dökmeyin! Bu faydasını bilen yok: Akciğeri yeniliyor, organları temizliyor
Nohut herkesin mutfağında bulunan ve sıklıkla yemeği pişirilen baklagiller arasında yer alır. Nohut yemeğini pişirmek için bir gece öncesinden nohutlar su da bekletilir. Bu yöntem nohutların yumuşamasını sağlar ve daha kolay pişmesine yardımcı olur. Nohut sağlık açısından pek çok fayda sağlayan bir baklagiller. Ancak sadece nohut değil, nohutu beklettiğiniz su da vücuda inanılmaz faydalar sağlayabilir.
Sindirim sistemine iyi gelen, bağırsakları çalıştıran, cilt sağlığını destekleyen ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olan nohut, besleyici bir baklagil.