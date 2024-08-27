Suyunu sakın dökmeyin! Bu faydasını bilen yok: Akciğeri yeniliyor, organları temizliyor

Bitkisel bir sıvı olan nohut suyu vücutta oluşan şişliklerin ve ödemlerin atılmasında da son derece önemli etkilere sahiptir.



ÖNEMLİ! Eğer kronik bir rahatsızlığınız, düzenli kullandığınız ilaç ya da gebelik durumunuz söz konusuyla nohut suyunundan faydalanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.