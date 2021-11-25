T hücrelerini hedefleyen ilk corona virüs aşısının sonuçları paylaşıldı: BioNTech/Pfizer'den 3,5 kat daha etkili

DENEMEYE KATILAN KİMSE HENÜZ COVİD-19'A YAKALANMADI

Bilim insanları, çalışma küçük olsa da sonuçların umut verici olduğunu belirterek, klinik denemelerde kimseninin T hücre aşısını takip eden üç ay içinde Covid-19 için pozitif test yapmadığını açıkladı.

Araştırmacılar, CoVac 1’in şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra, özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı olacağını aktardı.