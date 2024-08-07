Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede muz üreticiden 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor. Her gün 1 tane muz yemenin vücuda sayısız faydası bulunuyor. İşte güçlü potasyum kaynaklarından biri olan muzun vücuda etkisi.

Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor - 1

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı tarım şehri Hatay, tropikal ürünlerin üretiminde ön plana çıkıyor. Kentte en çok üretilen tropikal ürün muz, seralarda afetzede çiftçiler tarafından üretiliyor.

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Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor - 2

Antakya ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Alkan, 3 yıl önce kurduğu 10 dönümlük serasında muz yetiştiriyor.

Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor - 3

Geçtiğimiz günlerde başlayan hasadın bereketinden memnun olan Alkan, ürünün kilogram fiyatını seradan dönem dönem 20 TL ile 25 TL arasında satıyor. Market raflarındaki fiyatlarla sera fiyatları arasındaki farka tepki gösteren çiftçi Alkan, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor - 4


Çiftçi Mehmet Alkan, 10 dönümlük serasındaki muz hasadından memnun olduğunu dile getirerek, “Buradaki muz serasını kuralı 3 yıl oldu. Burada 10 dönümlük arazide hasat yapıyoruz. Muz bir tropikal bir meyve türü olduğu halde verim açısından şükürler olsun ki çok iyiyiz. Fiyat konusunda hiç memnun değiliz. Burada bu yıl fiyat 20 TL ile 25 TL arasında değişiyor. Dışarı çıktığımızda marketlerde 50 ila 80 TL arasında bir rakam görüyoruz.

Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor - 5

Bu da bizi çok üzüyor. Biz üretici olarak burada her türlü ilaç ve gübre gibi etkenlerle uğraşırken dışarısı bizim aldığımızdan bir kat daha fazlasını kazanıyor. Geçen yıl ki hasatla aynı gibiyiz. Muzun üretimi doğumundan mahsulü alışımıza kadar 12 ay süre geçmesi gerekiyor.

Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor - 6

Şükürler olsun ki en azından bu bir tropikal meyve olduğu halde Antakya ve Hatay gibi depremde büyük hasar alan bölgede bu mahsulü çıkarmak bizim için bir başarıdır. Topraklarımız çok iyi verimlidir. Muz, deniz kenarında olan bir mahsul olduğu halde biz bunu şehrin iç kesimlerinde ekip diktiğimizde yine de şükürler olsun ki hasadımızı alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor - 7

HER GÜN 1 TANE MUZ YEMENİN VÜCUDA FAYDALARI

Muz, hem lezzetli hem de besleyici bir meyve. Güçlü bir potasyum kaynağı olan muz, vücuda faydalarıyla da dikkat çekiyor.

  • Besin değeri yüksek olan muz, içerinde bol miktarda potasyum, vitamin C, vitamin B6 ve lif barındırır. Güçlü bir enerji kaynağıdır.
  • Muzun içerisindeki yüksek potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Kalp sağlığını korur ve felç riskini azaltır.
  • Muz, çözünür lif olan pektin içerir. Bu lif türü bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur.
Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor - 8

  • Muz, doğal şekerler (fruktoz, glukoz ve sakkaroz) içerir, bu da hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Sporcular tarafından enerji desteği olarak sıklıkla tercih edilir.
  • Serotınin üretimine katkıda bulunan muz, ruh halini iyileştirmeyede yardımcı olur. Depresyon belirtileri azaltabilir.
  • Muzda bulunan bazı vitaminler ve mineraller, kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
  • Serbest radikallerle savaşan ve hücreleri koruyan antioksidanlar içerir.
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