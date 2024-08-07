Tabiatın potasyum mucizesi! Her gün yiyenin kan basıncı düzene giriyor, felç riskini azaltıyor
Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede muz üreticiden 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor. Her gün 1 tane muz yemenin vücuda sayısız faydası bulunuyor. İşte güçlü potasyum kaynaklarından biri olan muzun vücuda etkisi.
Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı tarım şehri Hatay, tropikal ürünlerin üretiminde ön plana çıkıyor. Kentte en çok üretilen tropikal ürün muz, seralarda afetzede çiftçiler tarafından üretiliyor.