Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni

Kolesterol, vücutta bulunan bir tür yağdır (lipid) ve hücre zarlarının yapısında önemli bir rol oynar. Ayrıca hormonlar, D vitamini ve safra asitlerinin üretiminde de gereklidir. Kolesterol iki ana türe ayrılır:



LDL (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein): Genellikle "kötü kolesterol" olarak adlandırılır çünkü yüksek seviyeleri kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.



HDL (Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein): "İyi kolesterol" olarak bilinir; fazla kolesterolü hücrelerden toplayarak karaciğere taşır ve vücuttan atılmasına yardımcı olur.