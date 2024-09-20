Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni

Kalp sağlığını koruyabilmek için kolesterol seviyesini dengede tutmak gerekiyor. Çünkü yüksek kolesterol kalp krizi riskini artırabiliyor. Kolesterolü düşürmek ya da dengede tutmak için beslenme düzeninden günlük alışkanlıklarınıza kadar pek çok şeyi değiştirmeniz gerekebilir. Bazı besinlerin tüketimi kolesterolü artırıp kalp krizine neden olabilir.

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 1

Kolesterol, vücutta bulunan bir tür yağdır (lipid) ve hücre zarlarının yapısında önemli bir rol oynar. Ayrıca hormonlar, D vitamini ve safra asitlerinin üretiminde de gereklidir. Kolesterol iki ana türe ayrılır:

LDL (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein): Genellikle "kötü kolesterol" olarak adlandırılır çünkü yüksek seviyeleri kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.

HDL (Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein): "İyi kolesterol" olarak bilinir; fazla kolesterolü hücrelerden toplayarak karaciğere taşır ve vücuttan atılmasına yardımcı olur.

SAĞLIK HABERLERİ

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 2

Kolesterol, kanda bulunan mumsu bir madde olarak biliniyor. Vücudun sağlıklı hücreler oluşturmak için kolesterole ihtiyacı olurken, yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalığı riskini artırabiliyor.

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 3

Yüksek kolesterol nedeniyle kan damarlarında yağ birikintileri gelişebiliyor. Bu birikintiler büyüyor ve atardamarlardan yeterli kanın akması zorlaşıyor.

Bazen bu birikintiler aniden kırılabiliyor ve kalp krizine ya da felce neden olan bir pıhtı oluşturabiliyor. Yüksek kolesterol kalıtsal olsa da genellikle sağlıksız yaşam tarzı seçimlerinin sonucu olarak gelişiyor. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve ilaç tedavisi yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olabiliyor.

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 4

Kolesterolü vücut şekerden üretir veya besinlerden direkt alır. Karaciğerin orkestra şefliğinde karmaşık bir metabolizma sonucunda işlev görmeye başlar. Karaciğer ve vücudun diğer kısımları arasında lipoprotein denilen moleküler vasıtası ile kanda taşınır. Kan tahlilinde görülen total kolesterol, LDL, HDL ve trigliserit değerleri bu lipoproteinlerdir.

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 5

HDL değeri yüksekliği kişinin damarlarından karaciğere bolca kolesterol taşındığı anlamına gelir. Bu hastanın damar tıkanıklığı riski daha azdır. LDL karaciğerden damar duvarına (aslında tüm dokulara) kolesterol taşındığını gösterir. Eğer LDL kolesterol yüksek ise karaciğerden damarlara bolca kolesterol taşınıyordur yani kişinin damar tıkanıklığı riski yüksektir.

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 6

KOLESTEROLÜ YÜKSETEN ALIŞKANLIKLAR

Yanlış beslenme; çok fazla doymuş yağ veya trans yağ yemek, sağlıksız kolesterol seviyelerine neden olabilir. Trans yağlar genellikle paketlenmiş atıştırmalıklarda veya tatlılarda bulunur, hamur işlerinde de olabilir.. Ancak şeker ve işlenmiş tahıl ürünleri kolesterolün yüksekliğinin daha yaygın bir sebebidir.

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 7

Obezite; 30 veya daha yüksek bir vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olmak, yüksek kolesterol riskine yol açar.

Egzersiz eksikliği; egzersiz, vücudun 'iyi' kolesterolü olan HDL'sini artırmaya yardımcı olur. Egzersiz yapılmadığı takdirde HDL düşük çıkmaktadır. Egzersiz 'kötü' kolesterol olan LDL’yi de düşürür. Egzersiz kolesterolün damara 'yapışmasını' da azaltır.

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 8

Sigara içmek; sigara içmek, 'iyi' kolesterol olan HDL seviyesini düşürebilir.

Alkol; çok fazla alkol almak toplam kolesterol seviyesini artırabilir.

Yaş; küçük çocuklarda bile sağlıksız kolesterol olabilir, ancak 40 yaşın üzerindeki kişilerde çok daha yaygındır. Yaşlandıkça, karaciğer LDL kolesterolü daha az uzaklaştırabilir hale gelir.”

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 9

Yumurta, tereyağı gibi ürünler kolesterol yüksekliğine neden olduğu için beslenmeden çıkarılırken sonrasında bu kararın olumsuz sonuçları görülmüş ve ölçülü tüketimin bir zararının olmadığı belirtilmiştir. Şeker, işlenmiş gıdalar hedef tahtasına oturtulmuştur. Sağlıklı beslenme planı oluşturmak yüksek kolesterolü düşürdüğü gibi, damar tıkanıklığı gelişiminin de önüne geçmede yardımcı olur.

Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 10

KOLESTEROLÜ DENGELEMEK İÇİN ÖNERİLER

  • Meyve, sebze ve tam tahılları içeren yüksek lifli bir beslenme programı uygulayın.
  • Kırmızı eti azaltın ve haftada 1-2 kez balık tüketin.
  • Fazla kilolarınızdan kurtulun ve sağlıklı kilonuzu koruyun.
  • Sigarayı bırakın. Haftanın çoğu gününde en az 30 dakika egzersiz yapın.
  • Alkolü ölçülü tüketin.
  • Stres yönetimine özen gösterin.
Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni - 11

YÜKSEK KOLESTEROL SİNSİNCE İLERLİYOR

Kolesterol damarlarda birikirken tıkayıcı hale gelinceye kadar belirti vermez. Bu nedenledir ki uzun süredir kolesterolü olan hastalar kendilerinde bir şikayet olmadığını iletirler. Kalp krizi, felç veya bacak damar tıkanıklığı geliştikten sonra da kolesterole müdahale edilmesi istenen iyileşmeyi sağlayamamaktadır.

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