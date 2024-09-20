Tadına doyum olmuyor ama kolesterolü çıkarıyor! Damarlarda yağ birikmesinin en büyük nedeni
Kalp sağlığını koruyabilmek için kolesterol seviyesini dengede tutmak gerekiyor. Çünkü yüksek kolesterol kalp krizi riskini artırabiliyor. Kolesterolü düşürmek ya da dengede tutmak için beslenme düzeninden günlük alışkanlıklarınıza kadar pek çok şeyi değiştirmeniz gerekebilir. Bazı besinlerin tüketimi kolesterolü artırıp kalp krizine neden olabilir.
Kolesterol, vücutta bulunan bir tür yağdır (lipid) ve hücre zarlarının yapısında önemli bir rol oynar. Ayrıca hormonlar, D vitamini ve safra asitlerinin üretiminde de gereklidir. Kolesterol iki ana türe ayrılır:
LDL (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein): Genellikle "kötü kolesterol" olarak adlandırılır çünkü yüksek seviyeleri kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.
HDL (Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein): "İyi kolesterol" olarak bilinir; fazla kolesterolü hücrelerden toplayarak karaciğere taşır ve vücuttan atılmasına yardımcı olur.