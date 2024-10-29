Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Yıllarca sağlığımızla oynamışız

Karbonhidratlar ve doğal meyve şekeri içerdiği için hızlı bir enerji kaynağı olan pekmez, özellikle egzersiz öncesi veya sonrası için iyi bir enerji kaynağıdır.

İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığı önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olur. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletir.