Tahin ve pekmez birlikte tüketilirse ne olur? Yıllarca sağlığımızla oynamışız
Bağışıklık dostu tahini, genellikle kan yapıcı özelliğiyle ön plana çıkan pekmezle birlikte tüketiyoruz. Ancak lezzetiyle damak çatlatan bu ikili, genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
Kahvaltı ve sahur sofralarının vazgeçilmez tatlarından olan pekmez ve tahin ikilisi, tok tutucu özelliklerinin yanı sıra kendilerine has lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Ancak tahin ve pekmez karıştırılarak tüketildiğinde, içlerindeki kalsiyum ve demir bağlanarak bileşiklere dönüşüyor ve bu besinlerin faydaları, etkisiz hale gelebiliyor.