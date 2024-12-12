Tahin ve pekmez karışımının bilinmeyen etkisi: Yıllarca bu zararını bilmeden yemişiz
Kış mevsimi geldiğinde bağışıklığı güçlendirmek ve vücuda enerji depolamak için birlikte tüketilen bir karşım olan tahin ve pekmez, sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Ancak pekmez ve tahinin birlikte tüketimi sandığınız kadar sağlıklı olmayabilir. Tahinin bağışıklığı güçlendirme etkisi ve pekmezin kan yapıcı özellikleri ile tüketimleri tavsiye edilse de tahin ve pekmezi tüketimi hakkında aslında hepimizin doğru sandığı bir bilginin yanlış olduğu ortaya çıktı.
Kış mevsimi geldiğinde genellikle kahvaltı sofralarında yerini alan ve her öğün tüketile bilen doğal enerji verici karışımlardan biri olan tahin ve pekmezin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Ancak tahin ve pekmez karıştırılarak tüketildiğinde faydaları etkisiz hale gelebiliyor.