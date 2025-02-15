Takviye vitaminler nasıl kullanılır? Maksimum fayda için en doğru zaman

KALSİYUM

Kalsiyum kemik sağlığı için çok önemlidir, ancak kalsiyumun tüm formları eşit şekilde emilmez. Yatmadan önce alın. Demir veya çinko takviyeleriyle kalsiyum almaktan kaçının, çünkü emilim için rekabet ederler. Yüksek doz kalsiyumu bir kerede almayın; daha iyi emilim için dozu bölün.

Kalsiyum, D vitamini ve magnezyumla iyi çalışır.



DEMİR



Demir, aç karnına en iyi şekilde emilir, ancak mide rahatsızlığına neden oluyorsa, az miktarda yiyecekle birlikte almak sorun olmaz.

Kalsiyum veya süt ürünleriyle demir almaktan kaçının, çünkü kalsiyum demir emilimini engeller. Çay veya kahveyle birlikte almayın. Demir, C Vitamini ile iyi çalışır.





