Takviye vitaminler nasıl kullanılır? Maksimum fayda için en doğru zaman

C VİTAMİNİ

C Vitamini suda çözünen bir vitamindir, yani suda çözünür ve emilim için yağ gerektirmez. Aç karnına almak bazen mide tahrişine yol açabilir, bu nedenle yiyeceklerle birlikte tüketmek idealdir.



Vücuttaki C Vitamini seviyelerini azaltabilecek aşırı kafeinden kaçının. Demir aşırı yüklenmesi durumunuz varsa demir açısından zengin yiyeceklerle birlikte almayın.



Maksimum fayda için C Vitaminini demir ve kolajenle birlikte alın.