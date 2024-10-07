Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Bir araştırmaya göre, guava tüketen kişilerde kan basıncında düşüş görülmüştür. Guava, kasları ve sinirleri gevşetmeye yardımcı olan antioksidanlar ve magnezyum içerir. Guava kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Kalp sağlığını iyileştirir



Guava antioksidan, magnezyum, C vitamini, lif ve potasyumun bir güç merkezi olması nedeniyle kalp sağlığını iyileştirmek için faydalıdır.

Potasyum felç ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Magnezyum kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olur ve lif ateroskleroz riskini azaltır. Lif ayrıca kilo yönetimine yardımcı olur.