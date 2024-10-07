Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu

Kış mevsimi geldiğinde tüketilen guava meyvesi C vitamini, antioksidan ve bol lif kaynağı. Özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastaları için faydalı olduğu söylenen guava meyvesi, besin açısından da oldukça zengin. Ancak bu meyvenin faydalarından yararlanmak için doğru tüketmek gerekiyor. Özellikle aç karına guava meyvesi tüketmek bazı sağlık sorunların yol açabiliyor.

Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu - 1

Vücudumuzu C vitamini, antioksidanlar ve bol lifle besleyen bu meyve, özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastaları için faydalıdır. Gününüze besin açısından yoğun yiyeceklerle başlamak söz konusu olduğunda guava, sindirimi kolaylaştırmaya ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olduğu için mükemmel bir seçenek olarak kabul edilir.

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Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu - 2

Türkiye'de de Mersin bölgesinde yetiştirilmeye başlanan guava meyvesi antioksidan yapısıyla öne çıkar. Ancak, herkes aç karnına guava meyves, yememelidir. Özellikle de hassas midesi olanlar.

Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu - 3

Guava, magnezyum, C vitamini, antioksidanlar, potasyum ve lif açısından zengindir.Peki aç karnına guava yerken nelere dikkat etmelisiniz?

Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu - 4

AÇ KARNINA GUAVA MEYVESİ TÜKETİLİR Mİ?

Bağırsak sağlığı sorunlarına yatkın olan veya sindirimi zayıf olan kişiler, bağırsaklarınızdaki asit üretimini artırabileceği ve gastrit ve mide ülseri riskini artırabileceği için guava ve portakal gibi turunçgilleri aç karnına yemekten kaçınmalıdır. Guavadaki yüksek lif, hassas sindirime sahip kişileri de etkileyebilir.

Ayrıca, sindirim sistemi sorunu yaşıyorsanız, aç karnına guava tüketmekten kaçınmanız gerekir.

İyi sindirime sahip kişiler veya aç karnına lifi tolere etmeye alışkın olanlar, meyveyi aç karnına yiyebilirler.

Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu - 5

GUAVA YEMENİN FAYDALARI

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Aç karnına guava yemek, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar, lif ve mineraller açısından zengin olduğu için sindirime yardımcı olabilir. Düzenli tüketim kabızlığı uzak tutabilir.

Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu - 6

YÜKSEK C VİTAMİNİ İÇERİĞİ

Şaşırtıcı bir şekilde guava, portakaldan daha fazla C vitamini içerir. C vitamini, enfeksiyonlarla savaştığı için bağışıklık sisteminiz için faydalıdır. Göz ve cilt sağlığınız için faydalıdır. Guava ayrıca hipertansiyonu azaltmada da yardımcı olur.

Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu - 7

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Bir araştırmaya göre, guava tüketen kişilerde kan basıncında düşüş görülmüştür. Guava, kasları ve sinirleri gevşetmeye yardımcı olan antioksidanlar ve magnezyum içerir. Guava kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.
Kalp sağlığını iyileştirir

Guava antioksidan, magnezyum, C vitamini, lif ve potasyumun bir güç merkezi olması nedeniyle kalp sağlığını iyileştirmek için faydalıdır.

Potasyum felç ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Magnezyum kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olur ve lif ateroskleroz riskini azaltır. Lif ayrıca kilo yönetimine yardımcı olur.

Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu - 8

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Çalışmalara göre guava cilt sağlığını iyileştirir. Guava antioksidanlar ve C vitamini açısından zengindir. C vitamini cildi aydınlatmaya ve koyu cildi azaltmaya yardımcı olur. Guavadaki antioksidanlar cildi genç ve sağlıklı tutabilir. Kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltır.

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