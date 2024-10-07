Tansiyona, şekere iyi geliyor ama aç karnına yiyince bağırsakları bozuyor: Kış aylarının gözde C vitamini deposu
Kış mevsimi geldiğinde tüketilen guava meyvesi C vitamini, antioksidan ve bol lif kaynağı. Özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastaları için faydalı olduğu söylenen guava meyvesi, besin açısından da oldukça zengin. Ancak bu meyvenin faydalarından yararlanmak için doğru tüketmek gerekiyor. Özellikle aç karına guava meyvesi tüketmek bazı sağlık sorunların yol açabiliyor.
Vücudumuzu C vitamini, antioksidanlar ve bol lifle besleyen bu meyve, özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastaları için faydalıdır. Gününüze besin açısından yoğun yiyeceklerle başlamak söz konusu olduğunda guava, sindirimi kolaylaştırmaya ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olduğu için mükemmel bir seçenek olarak kabul edilir.