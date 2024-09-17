Tansiyona, şekere, kolesterole iyi geliyor! Doğal hücre yenileyici için pazar arıyorlar
Devlet teşviki ile Türkiye'nin bir çok bölgesine dağıtılan Aronya bitkileri meyvelerini vermeye başladı. Uludağ'ın güneydoğu eteklerinde 5 yıl önce yüzlerce dönüm arazide ektikleri Aronya'nın hasadını yapan çiftçiler pek çok hastalığa iyi geldiği belirtilen meyvenin suyunun sıkılması, kurutulması, dolumu ve paketlenmesi için bölgeye entegre tesis kurulmasını istiyor. Karadeniz yaylalarını aratmayan Uludağ'ın Güneydoğu yamaçlarında ekili Aronya'nın hasadını üretici köylerin kadınları yapıyor. Aronya, diyabet ve tansiyon hastalarına iyi geliyor, hücreleri yeniliyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden fabrikatör Fevzi Baydur bundan 5 yıl önce 10-12 dönüm araziye süper meyve olarak bilinen Aronya bitkisini ekti. Geçen yıl yaklaşık 5 ton meyve elde eden Fevzi Baydur isimli üretici bu yıl aynı araziden 10 ton ürün almayı hedefliyor.
Aronyanın sağlık açısından oldukça faydalı, antioksidan açısından zengin, kansere karşı olumlu etkiler sağladığı belirten üreticiler ancak pazar bulmakta zorlandıklarını ifade etti.