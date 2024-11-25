Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var

Kekik çayı, solunum yollarında da rahatlatıcı bir rol oynar. Koronavirüs geçiren kişilerde de bu nedenle çok tüketilir oldu. Öksürüğü yatıştırma ve göğüs tıkanıklığını açmak için kekik çayı faydaları araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle taze kekikteki esansiyel yağlar solunum güçlüğünde rahatlatıcı bir etki gösterir. Boğazınız tam hastalanmadan önce kaşınmaya başladığında bir fincan ılık kekik çayı içebilirsiniz.