Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var
Kış ayları geldiğinde bitki çayları sıklıkla tüketiliyor. Sağlığa pek çok faydası olan bitki çayları bağışıklığı güçlendirerek soğuk algınlığına karşı da koruyor. Ancak kontrolsüz şekilde tüketilen bazı bitki çayları sağlık için riskli olabiliyor. Özellikle hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerin bu bitki çayını uzmana danışmadan tüketmemesi gerekiyor.
Havaların soğuması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte bitki çaylarına olan talep artmaya başladı. Bağışıklığını güçlendirmek ve öksürük, grip gibi sağlık sorunlarına çare olmak için herkes aktara koşuyor.