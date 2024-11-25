Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var

Kış ayları geldiğinde bitki çayları sıklıkla tüketiliyor. Sağlığa pek çok faydası olan bitki çayları bağışıklığı güçlendirerek soğuk algınlığına karşı da koruyor. Ancak kontrolsüz şekilde tüketilen bazı bitki çayları sağlık için riskli olabiliyor. Özellikle hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerin bu bitki çayını uzmana danışmadan tüketmemesi gerekiyor.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 1

Havaların soğuması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte bitki çaylarına olan talep artmaya başladı. Bağışıklığını güçlendirmek ve öksürük, grip gibi sağlık sorunlarına çare olmak için herkes aktara koşuyor.

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Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 2

Bitki çaylarının vücuda pek çok faydası olabiliyor. Ancak bazı bitki çaylarını özellikle kronik bir hastalığınız varsa uzmana danışmadan tüketmemek gerekiyor.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 3

Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan şifalı kekik bitkisinin yapraklarından demlenerek hazırlanan kekik çayı da kontrollü tüketilmesi gereken bitki çaylarından biri.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 4

Kekik çayı vücuda pek çok faydasıyla biliniyor. İçerdiği antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirme, sindirimi düzenleme ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletme gibi faydaları vardır. Ayrıca sinirleri yatıştırıcı, balgam söktürücü, ağrı kesici ve iltihap giderici özellikleri de bulunur. Kekik çayı özellikle öksürük, üst solunum yolu rahatsızlıkları, adet sancıları ve mide sorunlarına iyi gelir.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 5

Kekik, lutein, zeaksantin ve naringenin gibi antioksidan ve polifenoller içerir. Bu bileşikler kekik çayını yaşlanmaya ve hastalıklara neden olan serbest radikallere karşı güçlü kılar.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 6

Kekik çayı faydaları sıralanırken göz ardı edilmemesi gereken özelliklerden biri de bu bitkinin sinir sistemi üzerindeki etkileridir. Karvakrol bileşiği nörolojik olarak sakinleştirici etki yaratır. Özellikle yatmadan önce içeceğiniz bir fincan kekik çayı rahatlama sağlar.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 7

Kekik çayı, solunum yollarında da rahatlatıcı bir rol oynar. Koronavirüs geçiren kişilerde de bu nedenle çok tüketilir oldu. Öksürüğü yatıştırma ve göğüs tıkanıklığını açmak için kekik çayı faydaları araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle taze kekikteki esansiyel yağlar solunum güçlüğünde rahatlatıcı bir etki gösterir. Boğazınız tam hastalanmadan önce kaşınmaya başladığında bir fincan ılık kekik çayı içebilirsiniz.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 8

YÜKSEK TANSİYONU OLANLAR DİKKAT!

Ancak fazla kekik çayı tüketimi sağlığınız için riskli olabilir. Kekik çayı; idrar enfeksiyonlarından sindirim problemlerine, üst solunum yolu enfeksiyonlarından mide rahatsızlıklarına kadar pek çok fayda sağlasa da, tansiyonu düşürücü etkisinden dolayı yüksek tansiyonu olanlarda ilacın etkinliğini arttırdığından sanılanın aksine olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle yüksek tansiyonu olanların kekik çayı içeceklerse bir uzman kontrolünde ilaçtan 2 saat sonra tüketmeleri uygun olabilir.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 9

DÜŞÜK RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Sık idrara çıkma sorunu yaşıyorsanız, kekik çayı tüketiminin mesane üzerindeki etkileri hakkında doktorunuza danışmanız faydalı olabilir.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 10

Ayrıca kekik çayı tüketimi hamilelikte dikkat edilmesi gerekenler arasındadır.

Tansiyonu olan içmesin: Enfeksiyona iyi geliyor ama 2 önemli riski var - 11

Kekik çayı düşük riskini artırabileceği için mutlaka doktora danışılarak dikkatli bir şekilde tüketilmelidir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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