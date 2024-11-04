Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor

2020 yılında yapılan bir araştırma, yüksek tansiyonu olan kişilerin burun kanaması nedeniyle acil bakıma ihtiyaç duyma olasılığının, sağlıklı tansiyonu olan kişilere göre 2,7 kat daha fazla olduğunu buldu. 2015 yılında yapılan ayrı bir araştırmada ise 80 kişinin üç ay boyunca kan basıncı ölçülmüş ve katılımcıların yarısının düzenli olarak burun kanaması yaşadığı tespit edilmiş. Araştırmacılar, yüksek tansiyonun burun kanamasına neden olmadığı, ancak hipertansiyonu olan kişilerde kanamanın kontrol altına alınmasının daha zor olduğu sonucuna vardı.