Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor

"Sessiz katil" olarak da tanımlanan yüksek tansiyon belirti vermeden sinsice ilerliyor. Yıllarca fark edilmeyen yüksek tansiyon bazı ciddi hastalıklara da zemin hazırlıyor. Ancak uzmanlara göre yüksek tansiyonun ilk belirtisi gözlerinizde ortaya çıkabilir ve bu uyarıcı bir etki olabilir.

Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor - 1

Yüksek tansiyonun kontrol altında tutulması gerekir. Çünkü yüksek tansiyon bazı hastalıklara zemin hazırlayabilir. Yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon, atardamarlarda kanın normalden daha yüksek basınçla akması sonucu kan basıncının olması gerekenden daha yüksek olması durumudur.

Yüksek tansiyon kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışmasına neden olur; bu da kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, felç, kalp yetmezliği ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor - 2

Yüksek tansiyon genelde sessizce ilerler. Ancak yüksek tansiyonun bazı sinyalleri olabilir. Uzmanlar, yüzdeki potansiyel olarak tehlikeli bir sağlık sorununu işaret edebilecek iki az bilinen belirti konusunda uyardı. Tüm yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yüksek tansiyonla yaşadığı düşünülüyor.

Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor - 3

Yüksek tansiyon yangın görülür Ancak çoğu zaman fark edilmeden ve teşhis edilmeden ilerler. Ciddi bir tıbbi acil duruma da neden olabilir. Hipertansiyon yaşayan kişilerin yaklaşık ikisinden biri bunun farkında bile olmaz.
Bunun bir nedeni de nadiren semptom göstermesidir. Aslında, Public Health England bu nedenle yüksek tansiyonu "sessiz katil" olarak adlandırmıştır.

Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor - 4

BURUN KANAMALARI

NHS ayrıca burun kanamalarının yüksek tansiyonu olan kişilerde görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Ancak burun kanamalarının doğrudan yüksek tansiyondan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda bazı tartışmalar vardır.

North Texas Tıbbi Ortakları bir makalede bunun "tartışmalı" olduğunu söylüyor.

Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor - 5

"Çoğu uzman hipertansiyonun tek başına burun kanamasına neden olmadığına inanıyor, ancak kan basıncınız aşırı yüksek değilse, burnunuzun içindeki kan damarlarına zarar verebilir ve kanama olasılığını artırabilir."

"Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, hipertansiyonun daha şiddetli burun kanaması riskini artırabileceğini buldu."


Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor - 6

2020 yılında yapılan bir araştırma, yüksek tansiyonu olan kişilerin burun kanaması nedeniyle acil bakıma ihtiyaç duyma olasılığının, sağlıklı tansiyonu olan kişilere göre 2,7 kat daha fazla olduğunu buldu. 2015 yılında yapılan ayrı bir araştırmada ise 80 kişinin üç ay boyunca kan basıncı ölçülmüş ve katılımcıların yarısının düzenli olarak burun kanaması yaşadığı tespit edilmiş. Araştırmacılar, yüksek tansiyonun burun kanamasına neden olmadığı, ancak hipertansiyonu olan kişilerde kanamanın kontrol altına alınmasının daha zor olduğu sonucuna vardı.

Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor - 7

BULANIK GÖRME

DSÖ, kan basıncı 180/120 veya daha yüksek olan kişilerde bulanık görme veya diğer görme değişikliklerinin görülebileceğini söylüyor. Çünkü yüksek tansiyon, gözlerinizdeki çok sayıdaki küçük kan damarına zarar verebilir.

Amerikan Kalp Derneği, hipertansiyonu olan kişilerde aşağıdaki görme sorunlarının ortaya çıkabileceğini söylüyor:

Retinaya kan akışı olmadığında bulanık görme veya görme yeteneğinin tamamen kaybı meydana gelebilir


Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor - 8

Retinanın altında sıvı birikmesi bozuk görüşe veya görüşe zarar veren yaralara neden olur

Kan akışının engellenmesi optik sinire zarar verir

"Yüksek tansiyon, tedavi edilmediği takdirde görme bozukluğuna veya körlüğe yol açabilen glokom ve makula dejenerasyonu gibi diğer göz rahatsızlıklarının gelişme riskini artırabilir."

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