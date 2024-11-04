Tansiyonun fırladığının göstergesi: Gözlerde ortaya çıkıyor
"Sessiz katil" olarak da tanımlanan yüksek tansiyon belirti vermeden sinsice ilerliyor. Yıllarca fark edilmeyen yüksek tansiyon bazı ciddi hastalıklara da zemin hazırlıyor. Ancak uzmanlara göre yüksek tansiyonun ilk belirtisi gözlerinizde ortaya çıkabilir ve bu uyarıcı bir etki olabilir.
Yüksek tansiyonun kontrol altında tutulması gerekir. Çünkü yüksek tansiyon bazı hastalıklara zemin hazırlayabilir. Yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon, atardamarlarda kanın normalden daha yüksek basınçla akması sonucu kan basıncının olması gerekenden daha yüksek olması durumudur.
Yüksek tansiyon kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışmasına neden olur; bu da kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, felç, kalp yetmezliği ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.